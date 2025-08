Wechselhaftes Wochenende mit Regen, Wind und Gewittern

Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, sollte sich weiterhin auf wechselhaftes Wetter einstellen. Tiefs über Skandinavien lenken feuchte Atlantikluft nach Deutschland – das sorgt am Wochenende für Regen, örtliche Gewitter und böigen Wind, wie der Deutsche Wetterdienst informiert.

Heute geht es vielerorts unbeständig los: Im Süden sowie im Nordwesten und Westen treten zunächst Schauer auf, vereinzelt auch Gewitter mit lokalem Starkregen um 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Im Tagesverlauf verlagert sich die Gewittertätigkeit auch in die Mitte und den Südosten.

Neben Starkregen sind punktuell auch steife Böen um 55 km/h und kleiner Hagel möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad.

Grauer Sonntag, aber weniger Regen

In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich das Wetter größtenteils, nur am Alpenrand und an der Nordseeküste bleibt es teils noch unbeständig. Die Tiefstwerte sinken auf 16 bis 8 Grad.

Der Sonntag startet vielerorts grau. Im Westen und Nordwesten fällt zeitweise Regen, der sich langsam ostwärts ausbreitet und dabei schwächer wird.

Südlich der Donau sind erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich, sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte erreichen erneut 17 bis 23 Grad, dazu weht mäßiger Wind, im Norden mit Böen. (dpa/red)