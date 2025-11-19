Logo Epoch Times

Verteidigung nicht ans Alter gebunden

Wehrdienst: Grünen-Chefin schlägt freiwilliges Register für Ältere vor

Generationsgerechtigkeit und besondere Fähigkeiten: Grünen-Politikerin Franziska Brantner plädiert für den Aufbau eines Freiwilligen-Registers. Dort könnten ältere Menschen eintragen, welche Erfahrungen sie im Spannungsfall einbringen könnten.

top-article-image

Ein Plakat in Berlin wirbt für die Bundeswehr. Foto. John MacDougallAFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In der Debatte um die Verteidigungsfähigkeit hat Grünen-Chefin Franziska Brantner den Aufbau eines Freiwilligen-Registers vorgeschlagen.
In ein solches Register könnten ältere Menschen eintragen, welche Fähigkeiten sie im Spannungsfall einbringen könnten, sagte Brantner den Funke-Zeitungen vom Mittwoch. „Wir sollten frühzeitig ein Freiwilligen-Register aufbauen. Darauf können wir dann im Ernstfall zurückgreifen“, sagte sie.

Bundeswehr sollte auch wissen, was Ältere können

Wenn es zum Verteidigungsfall kommen sollte, müsse die Bundeswehr natürlich wissen, wer von den Jüngeren Wehrdienst leisten kann, sagte die Grünen-Politikerin.
„Aber wir werden auch Menschen brauchen, die Drohnen programmieren und steuern, die Logistik verstehen, die Essen für mehr als 1000 Menschen kochen können“, betonte sie. Diese Fähigkeiten seien wichtig und nicht ans Alter gebunden.
Mehr dazu
An diesen Stellen können sich nach Brantners Vorschlag auch ältere Menschen einbringen: „Wir sollten die Möglichkeit schaffen, dass Ältere sich freiwillig melden können und sagen: Das sind meine Fähigkeiten und ich bin bereit, sie einzusetzen.“
Brantner setzte ihren Vorschlag auch in den Kontext der Debatte um Generationengerechtigkeit. „Alle Generationen müssen ihren fairen Anteil leisten“, sagte sie. „Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag.“ (afp/red)

