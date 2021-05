Weimar: Hunderte Demonstranten trotz Verbot unterwegs

+++Live-Ticker+++

15:45 Uhr: Zwei Demo-Teilnehmer erklären eine Spontanversammlung und fordern Gespräch mit Polizeieinsatzleiter

15:17 Uhr: Polizei hält Aufzug auf – Tränengas eingesetzt

Kurz nach dem Start stoppt die Polizei den Aufzug gewaltsam.

15: 10 Uhr: Aufzug quer durch die Stadt startet

In den Nebenstraßen in der Nähe des Amtsgerichtes versammeln sich immer mehr Menschen. Die Stimmung ist fröhlich und friedlich. Man singt gemeinsam, es werden Redebeiträge gehalten. Dann setzt man sich als Aufzug quer durch die Stadt in Bewegung.

14:08 Uhr: Zahlreiche Menschen versammeln sich vor Weimarer Amtsgericht

Trotz massiven Polizeiaufgebotes und einer weiträumigen Absperrung des Amtsgerichtes versammeln sich zahlreiche Menschen nahe dem Gebäude, stellen Kerzen auf und legen Blumen nieder.

+++

Eine in Weimar vor dem Amtsgericht geplante Mahnwache von 50 Anwälten, die der „Querdenken“-Bewegung nahestehen, wurde durch die Stadt verboten. Der danach eingereichte Eilantrag auf Aufhebung des Versammlungsverbotes – ans Thüringer Verwaltungsgericht – wurde abgewiesen. Die Veranstalter reichten daraufhin einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht ein.

Begründet hat die Stadt Weimar am Freitag sein Verbot mit mehreren angemeldeten Demonstrationen im Stadtgebiet, wodurch eine Gefährdung von Sicherheit und Ordnung gegeben sei. Außerdem hätten sich weitaus mehr Demonstranten angekündigt, als die Veranstalter angemeldet hätten.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts haben die Veranstalter der „Querdenker-Demonstrationen“ bundesweit für die Aktionen in Weimar mobilisiert.

Einer der Initiatoren der Protestaktion, der Rechtsanwalt Ralf Ludwig, äußerte im Vorfeld der Aktion, die 14 Uhr starten sollte:

„Ich werde heute vor dem Amtsgericht Weimar eine weiße Rose und eine Kerze niederlegen. Das richtige zu tun, ist eine moralische Pflicht. Zeiten, in denen Wohnungen von Richtern durchsucht werden und Demonstrationen von Organen der Rechtspflege verboten werden, sind dunkle Zeiten. In diesen dunklen Zeiten ist es wichtig, ein Licht zu entzünden, an dem sich alle Menschen, für die Demokratie, Rechtsstaat, Moral und Menschlichkeit noch Lebenswerte darstellen, orientieren können.“

Heute Mittag erklärte Ludwig in einem Beitrag, dass es Menschen in Weimar verboten wurde vor dem Amtsgericht eine Blume niederzulegen, als Zeichen der Solidarität mit den Richtern dort. Auch Pressevertretern soll kurzzeitig der Aufenthalt dort untersagt worden sein. Das Amtsgericht sei komplett abgesperrt.

Hintergrund für die Veranstaltung ist der Protest der Juristen gegen ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren durch die Weimarer Staatsanwaltschaft wegen Verdachts der Rechtsbeugung im Amt, gegen einen Richter des dortigen Familiengerichtes.

Er erließ kürzlich ein Urteil auf Aufhebung der Maskenpflicht, des Abstandhaltens und der Schnelltests an zwei Schulen, da er für das geistige, körperliche oder seelische Wohl der Kinder dort eine Gefahr sah. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung bei dem Richter durchgeführt und sein Handy beschlagnahmt. (er)

