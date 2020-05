Widerstand aus der Union gegen Altschulden- und Corona-Plan von Olaf Scholz

Bundesfinanzminister Scholz (SPD) plant bis zum Jahresende einen milliardenschweren Schutzschirm für die Kommunen in Deutschland. CDU/CSU kritisieren das Vorhaben scharf. Der CDU-Haushaltsexperte Rehberg warnte Scholz davor, die Corona-Krise als "Deckmantel" zu nutzen, um sein "altes Konzept zur Übernahme der kommunalen Altschulden durchzusetzen, das vorher keine Chance auf Umsetzung hatte".

Der Plan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), einen milliardenschweren Schutzschirm für die Kommunen aufzulegen, stößt auf scharfe Kritik beim Koalitionspartner CDU/CSU.

Scholz könne „nicht alleine über den Bundeshaushalt verfügen“, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Eckhardt Rehberg, am Wochenende. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte, der Freistaat sei für ein solches Paket nicht bereit. Zustimmung kam von den kommunalen Spitzenverbänden.

Akute Nothilfe von 11,8 Milliarden Euro

Wie „Rheinische Post“ und „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichteten, sollen nach Scholz‘ Plänen Bund und Länder zusammen fast 57 Milliarden Euro aufbringen. Es gehe zum einen um akute Nothilfe in Höhe von 11,8 Milliarden Euro wegen der wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen. Ziel sei, 45 Milliarden Euro zur Tilgung von Altschulden aufzubringen, wie die Zeitungen unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Bundesfinanzministeriums berichteten. Dies wäre eine weit größere Summe als geplant.

Alle betroffenen Kommunen sollen demnach die Möglichkeit bekommen, „einen pauschalierten Ausgleich für ihre geringeren Gewerbesteuer-Einnahmen zu erhalten“. Der Bund und das jeweilige Land sollten jeweils die Hälfte der Kosten übernehmen. Zudem soll die Hälfte der Altschulden von bundesweit 2000 besonders verschuldeten Kommunen übernommen werden. Dies lag 2018 bei 45 Milliarden Euro.

Scholz sagte am Samstag in Berlin: „Wir müssen das Altschuldenproblem lösen, indem Bund und Länder diese Gemeinden entlasten.“ Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass die in diesem Jahr entstehenden Einnahmeausfälle „nicht dazu führen, dass Investitionen zurückgefahren, dass Aufgaben nicht bewältigt werden können“.

Bayern will Kommunen in anderen Bundesländern nicht entschulden

Bayern Finanzminister Füracker sagte am Samstag der ARD, der Freistaat habe seine Kommunen entschuldet. „Ich bin jetzt nicht bereit, mit bayerischem Geld Kommunen in anderen Bundesländern zu entschulden“, betonte er. Füracker kritisierte, der Vorstoß sei „mit uns nicht abgesprochen“ gewesen, es handele sich um einen „sehr ungewöhnlichen Vorgang“.

Der CDU-Haushaltsexperte Rehberg warnte Scholz davor, die Corona-Krise als „Deckmantel“ zu nutzen, um sein „altes Konzept zur Übernahme der kommunalen Altschulden durchzusetzen, das vorher keine Chance auf Umsetzung hatte“.

Scholz „hätte gut daran getan, die Koalitionspartner CDU und CSU vorher zu informieren“, kritisierte Rehberg. „So geht man nicht miteinander um.“ Es handele sich „um einen rein parteipolitischen Vorstoß“.

Städte- und Gemeindetag begrüßt den Vorschlag

Der Deutsche Städtetag rief die Länder dagegen auf, den Vorschlag mitzutragen. Städtetagspräsident Burkhard Jung erklärte, es gehe darum, den Bürgern gute Dienstleistungen anzubieten, Vereine und Verbände zu unterstützen, die Stadtentwicklung voranzutreiben, Kitas und Schulen zu bauen. Er fügte hinzu: „Es ist ein kluges Konzept, Hilfen in der Corona-Krise mit der Lösung des Altschuldenproblems zu verbinden.“

Der Städte- und Gemeindebund begrüßte „ausdrücklich“ die Initiative des Bundesfinanzministers. „Wir setzen auf das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein von Bund und Ländern“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Funke-Zeitungen. Als positives Signal wertete auch er, dass „unter Beteiligung der entsprechenden Länder die Altschuldenproblematik angegangen werden soll“.

Zustimmung kam auch vom saarländischen Finanzminister Peter Strobel (CDU). „Mit der jeweils hälftigen Übernahme der ausgefallenen Gewerbesteuer und der Alt-Kassenkredite würde der finanzielle Befreiungsschlag für die Kommunen gelingen“, erklärte er. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]