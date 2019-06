Görlitz: CDU gewinnt Bürgermeisterwahl mit 55,1 Prozent der Stimmen

Alle 75 Wahlbezirke sind ausgezählt. Der CDU-Kandidat Octavian Ursu gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz mit 55,1 Prozent der Stimmen. Der AfD-Kandidat Sebastian Wippert erreichte 44,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent, schreibt die „Sächsische.de“. In der ersten Runde am 26. Mai gewann Polizeikommissar Sebastian Wippert mit 36,4 Prozent vor dem 51-jährigen Musiker und Landtagsabgeordnetem Ursu mit 30,3 Prozent. In Görlitz blockierte gegen 19:00 Uhr ein Windows-Update die Auszählung. Die Rechner mussten komplett runtergefahren werden, meldete der „mdr“ in seinem Liveticker. Ergebnis in Aue-Schema In Aue-Bad Schlema gewann Heinrich Kohl von der CDU mit 42,0 Prozent. Die weiteren Ergebnisse: Jens Müller (FWE): 32,9 Prozent, Stefan Hartung 18,2 Prozent, Andreas Rössel (Linke) 6,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,2 Prozent. Weitere Neuwahlen gab es in Bärenstein und Großpostwitz.

Zwischenergebnis nach Auszählung von zwei Dritteln der Wahlbezirke

Die Kandidaten von AfD und CDU lieferten sich bei der Oberbürgermeisterwahl im ostsächsischen Görlitz ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 55 der insgesamt 75 Wahlbüros lag der CDU-Bewerber Octavian Ursu am Sonntagabend mit 52 Prozent vorn. Sein AfD-Kontrahent Sebastian Wippel kam zu diesem Zeitpunkt auf 48 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte.

Wippel hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen mit 36,4 Prozent die meisten Stimmen geholt, Ursu kam auf 30,3 Prozent.

Da kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, wurde ein weiterer Wahlgang notwendig. Dem Sieger reicht diesmal die einfache Mehrheit. Die beiden ebenfalls unterlegenen Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen (27,9) und Jana Lübeck von den Linken (5,5) hatten auf die Wahl verzichtet, um Wippel zu verhindern.

Wippel wäre bei einem Wahlsieg der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Stadt, weshalb die Abstimmung bundesweit mit großem Interesse verfolgt wurde.

Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz wurde auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September gewertet. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft im Freistaat werden. Die derzeitige Landesregierung von CDU und SPD hat in Umfragen keine Mehrheit mehr. (afp)