„Wir für Deutschland“: 1000 Menschen zogen am Tag der Deutschen Einheit durch Berlin

Etwa 1.000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Tag der Deutschen Einheit an der Demonstration von „Wir für Deutschland“ in der Bundeshauptstadt teilgenommen. Sie zogen durch Berlin Mitte und skandierten dabei „Merkel muss weg“, „Widerstand“ und „Wir sind das Volk“.

Zahlreiche Gegenkundgebungen und eine Gegen-Demonstration waren angemeldet.

„Ursprünglich wurden eine Vielzahl an Gegenveranstaltungen angemeldet, die dann aber sich zusammengefunden haben und aktuell sind es fünf Versammlungen, davon sind es vier Kundgebungen und ein Aufzug“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am gestrigen Tag. „Natürlich haben wir uns darauf vorbereitet, dass es ein gewisses Konflikt-Potenzial gibt, um dann gegebenenfalls auch die widerstreitenden Parteien, den Protest und den Gegenprotest, voneinander zu trennen.“

An der Friedrichstraße Ecke Reinhardtstraße trafen die beiden Lager direkt aufeinander. Hier nahmen rund 600 Personen an einer Gegen-Kundgebung teil. Es gab einige Scharmützel, die Polizei hatte die Lage nach eigenen Angaben aber weitgehend im Griff. (reuters)