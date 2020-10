„Wir werden reden“: Zwischenfall mit Polizei auf Querdenken-Demo in Berlin

Am Sonntag, 11. Oktober, findet eine Querdenken-Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin unter dem Motto: „Wir werden reden“ statt. Epoch Times war vor Ort und übertrug die Veranstaltung per Livestream.

Update:

Am Nachmittag fanden intensive Überprüfungen der Maskenpflicht unter den Demo-Teilnehmern durch die Berliner Polizei statt. Dabei wurde nach Aussage von Demo-Teilnehmern die Rechtmäßigkeit der Masken-Befreiungen in Frage gestellt. Aus einem dieser Dispute nahm die Polizei einen Demo-Teilnehmer fest. Es kam danach im Anschluss aus Sicht der Demo-Teilnehmer zu einem unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei gegen diesen Teilnehmer sowie dem Veranstalter, der sich nach eigenen Angaben „deeskalierend“ zwischen Polizei und aufgebrachten Demo-Teilnehmern stellte. Der Veranstalter wurde dann ebenfalls festgenommen, wobei er sich eine Verletzung zuzog. Anschließend verließ ein Großteil der Polizeikräfte nach Aussage der Veranstalter den Veranstaltungsort. Der Vorfall ist im Livestream zu sehen ab 3:00:00.

LIVESTREAM:

Die Veranstalter luden auch Politiker zu der Kundgebung ein. Es soll ein offenes Gespräch über die Maßnahmen stattfinden. Dazu heißt es auf der Querdenken-Webseite: „Alle Abgeordneten zum Deutschen Bundestag sowie der Bürgermeister der Bundeshauptstadt und deren Innensenator sind eingeladen zum offenen Diskurs.“

Kritische Stimmen mehren sich

Die kritischen Stimmen bezüglich der scharfen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung mehren sich. Mittlerweile sprechen sich neben Aktivisten auch vermehrt Menschen aus der Medizin oder der Wirtschaft – wie Virologen, der Kassenarztchef oder der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags – gegen die harten Regeln aus.

Die Verhältnismäßigkeit wird angezweifelt, da Deutschland in keiner Phase der Pandemie einen Gesundheitsnotstand erlebt hat und auch nicht vor einem solchen steht. Die überwiegende Mehrheit der Corona-Fälle verlaufen mild.

Selbst 10.000 Corona-Infektionen täglich wären kein Drama – „wenn nur einer von 1000 schwer erkrankt, wie wir es im Moment beobachten“, sagte Kassenarztchef Andreas Gassen.

Am Samstag fand in Berlin ein Schweigemarsch unter dem Motto „Wir müssen REDEN“ statt. (so)

Unsere Buchempfehlung

Krankheiten wie COVID-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam: etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt - verblendet vom "Gespenst des Kommunismus" - einem gefährlichen Weg.

Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen.

Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte – die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und: Es zeigt einen Ausweg. „Chinas Griff nach der Weltherrschaft“ wird im Kapitel 18 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]