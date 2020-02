Deutschland Wird Ramelow doch noch Ministerpräsident? Thüringer CDU will sich bei erneuter Wahl enthalten

Die CDU will offenbar den Weg für Bodo Ramelow freimachen. Sollte Ramelow erneut kandidieren, würde sich die CDU enthalten, dies stellte CDU-Generalsekretär Raymond Walk am Freitag in Aussicht.