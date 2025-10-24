Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Titel für deutschen Bahnrad-WM-Neuling - Silber an Vierer der Frauen

vor einer Stunde

Umfrage: Mehrheit stimmen „Stadtbild“-Äußerungen von Merz zu

vor 2 Stunden

Die Winterzeit steht an - Uhrenumstellung am Sonntag

vor 3 Stunden

Manager Herbert Diess verlässt VW endgültig - Ruhestand beginnt

vor 3 Stunden

Vogelgrippe breitet sich aus - FLI: Für die Bevölkerung derzeit kein besonderes Risiko

vor 3 Stunden

Trump erklärt Handelsgespräche mit Kanada für beendet

vor 3 Stunden

Sturmtief über Deutschland - Bäume stürzen um

vor 11 Stunden

Trump begnadigt Mitgründer der Krypto-Währungsbörse Binance

vor 12 Stunden

Nexperia-Krise: Bundesregierung will mit Beteiligten sprechen

vor 12 Stunden

Bundesverwaltungsgericht erlaubt Abschiebung eines Syrers nach Griechenland

Logo Epoch Times
Wiederaufbau

Wirtschaftsministerin Reiche in der Ukraine eingetroffen

Wirtschaftsministerin Reiche reist nach Kiew und stellt mehr Geld für zerstörte Energieanlagen und Gaskäufe in Aussicht. Deutsche Unternehmen sollen beim Wiederaufbau der Infrastruktur helfen.

top-article-image

Deutschland werde der Ukraine helfen, durch den Winter zu kommen, kündigte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei einem Besuch in Kiew an.

Foto: Andreas Stein/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.
„Wir werden alles tun, damit die Ukraine gut durch diesen Winter kommt“, kündigte die Ministerin im Gespräch mit Journalisten bei ihrer Ankunft in Kiew an.
Dazu gehöre die Unterstützung beim Wiederaufbau von zerstörter Energieinfrastruktur. „Russland hat von Anfang an auf die ukrainische Energieversorgung gezielt, weil sie die Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben möchten“, sagte Reiche.
Sie stellte eine höhere finanzielle Unterstützung und ein stärkeres Engagement von deutschen Produzenten von Energieanlagen in Aussicht.
Mehr dazu
Deutschland wird ihren Worten nach auch weitere Gelder für den Kauf von Erdgas bereitstellen. Zwischen 55 und 60 Prozent der Gasinfrastruktur seien von den Angriffen betroffen, sagte Reiche.
Berlin habe zu einem Energieunterstützungsfonds für die Ukraine von 390 Millionen Euro bereits ein Drittel beigetragen. Deutsche Drohnenhersteller sollen zudem im Rahmen der Reise Kooperationen mit der ukrainischen Rüstungsindustrie schließen.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit massiver westlicher Unterstützung gegen die von Russland begonnene Invasion. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.