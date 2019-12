Wo bleibt der Respekt vor den Großeltern? FFF eckt an – Buschkowsky: „Menschenverachtendes Gequatsche“

„Fridays For Future“ sucht derzeit Sätze, „die man sowohl an Weihnachten als auch im Angesicht der Klimakrise sagen kann“ und eckt massiv an. FFF Germany twitterte: „Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei“

Der fragwürdige Tweet schaukelt sich hoch

Eineinhalb Stunden später wurde der Text als Satire gekennzeichnet – mit der Frage „Was darf Satire?“. Seither schaukelt sich bei Twitter der Tweet hoch.

Sagt Ihr das eigentlich Oma und Opa auch ins Gesicht? — SophiaS (@Lectoria_) December 23, 2019

Andere User vermuten, dass dies erst nach der Geschenkeverteilung zu Weihnachten erfolgen wird. Oliver Luksic, FDP-Abgeordneter sagt zu „BILD“: „Der Tweet von FFF ist peinlich und geschmacklos, ein weiteres Beispiel für die Radikalisierung der Öko-Bewegung.“

Kurz nach 15:00 Uhr entschuldigte sich „Fridays For Future“

‏

Wir möchten uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die sich durch unseren satirisch gemeinten Tweet heute Morgen verletzt gefühlt haben. Auch die tolle Unterstützung unzähliger Großeltern wollen wir nicht geringschätzen. Wir wünschen erholsame Tage nach diesem aufregenden Jahr!

15:16 – 23. Dez. 2019, https://twitter.com/FridayForFuture/status/1209100562513481734

‏ Die Idee war, die Frage auzuwerfen, ob die Entscheidungsmacht in unserer Gesellschaft bei Fragen der Klimakrise eigentlich gerecht verteilt ist. Auch wenn die Formulierung unglücklich und falsch war – die Frage bleibt. Frohe Weihnachten an alle

Auch da gibt es sofort Kommentare: Zu spät! Erst denken, dann schreiben! Ihr braucht nicht mehr freitags hüpfen, geht zur Schule und lernt fleißig! Klimawandel wird nicht durch Verbote gestoppt! Also Neustart für euch! Viel Erfolg ‏@BmvgJohn @ FridayForFuture # WeihnachtenUndKlimakrise Vorschlag ohne Satire: # HandyXMasChallenge Am Heiligen Abend mal 24 STD das Handy, Tablet, PC, Laptop & Streamingdienste am TV ausschalten, fördert das Verstehen wozu wir Weihnachten feiern & auf der Welt sind und spart Strom & CO2. Buschkowsky: „Dümmliches, ja menschenverachtendes Gequatsche“ Heinz Buschkowsky, der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln, erklärt in der „Bild“: „Das ist ein unsägliches dümmliches, ja menschenverachtendes Gequatsche. Das zeugt von einer unfassbaren Arroganz, die sprachlos macht und die wir sonst fast nur aus dem linksradikalen Lager kennen: Bessermenschentum!“

Und weiter: „Man erhebt sich aber nicht über andere Menschen! Was soll das bedeuten: Klappe halten und zum Sterben weggelegt!? Soll das Friedhofsgemüse einfach den Mund halten? Ohne die Älteren gäbe es diese jungen Aktivisten gar nicht, hätten die keine Gegenwart und auch keine Zukunft! Mit so einer Geisteshaltung hat man die Teilnahme am Diskurs eigentlich verwirkt.“

Er schlägt vor: „Ich bin für eine Woche: PFF – (Alten-) Pflege for Future, damit wieder Respekt und Demut einkehrt in die Debatte. Oder, um es mit Friedrich Schillers Wallenstein zu sagen: ‚Schnell fertig ist die Jugend mit dem Worte, das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide (…) gleich heißt ihr alles schändlich oder würdig…‘ Aber das kam wohl freitags in der Schule dran.“

Der Respekt fehlt

‏ antwortete auf die FFF-Tweets:

Finde ich schon krass wie man über die ältere Generation spricht. Ein wenig Respekt würde den jungen Menschen schon gut stehen.“ Antwort:

