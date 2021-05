Woelki nach Missbrauchsskandal unter Aufsicht – Papst Franziskus ordnet Untersuchung in Kölner Erzbistum an

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Vertuschung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln hat Papst Franziskus eine Untersuchung angeordnet.

Die zwei Apostolische Visitatoren – die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam, Kardinal Anders Aborelius und Johannes von den Hendesollen – sollen sich „im Laufe der ersten Junihälfte vor Ort ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum verfassen und gleichzeitig eventuelle Fehler Seiner Eminenz Kardinal Woelkis, sowie des Erzbischofs von Hamburg, S.E. Mons. Stefan Heße, als auch der Herren Weihbischöfe, S.E. Mons. Dominikus Schwaderlapp und Mons. Ansgar Puff im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs untersuchen“, heißt es in der Mitteilung der diplomatische Vertretung des Vatikans, die die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte.

Kardinal Woelki begrüßt Entscheidung Roms

Der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße (54) sowie der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp (53) hatten Papst Franziskus nach Vorwürfen des Fehlverhaltens bereits ihren Rücktritt angeboten.

In einer ersten Reaktion begrüßte Kardinal Woelki die Entscheidung Roms: „Bereits im Februar habe ich den Heiligen Vater in Rom umfassend über die Situation in unserem Erzbistum informiert. Ich begrüße, dass der Papst sich mit der Apostolischen Visitation ein eigenes Bild über die unabhängige Untersuchung und die Konsequenzen daraus verschaffen will.“

Er begrüße alles, was der „konsequenten Aufarbeitung dient“.

Gemeindemitglieder wollen nicht das Woelki die Firmung durchführt

Erst gestern hatte Woelki mit Mitgliedern der Düsseldorfer Kirchengemeinde St. Margareta gesprochen. Protestierende hatten vor der Kirche Sankt Maria vom Frieden im Düsseldorfer Osten ihrem Unmut Luft über die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln gemacht, berichtet „Vatican News“.

Hintergrund war ein Brief, den einige Mitglieder der Pfarrei dem Kardinal nach Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls zugesendet hatten.

Zudem gab es einen offenen Brief mehrerer Gemeindemitglieder. Ihn unterzeichneten rund 140 Personen. Darin forderten sie, dass Woelki eine anstehende Firmung in Sankt Margareta Anfang Juni nicht persönlich spende, sondern einen Vertreter schickt. Wegen der Missbrauchsaufarbeitung halten die Absender den Kardinal für unglaubwürdig.

Kardinal äußerte sich nicht zum Gespräch mit Kirchengemeinde

Zu dem mehrstündigen vertraulichen Gespräche äußerte sich der Kardinal nicht öffentlich. Pfarrer Oliver Boss sprach im WDR von einem guten Austausch. Man habe sehr offen und auch kontrovers diskutiert. Eine abschließende Entscheidung, ob Woelki am 9. Juni zur Firmung komme, sei noch nicht entschieden, hieß es.

In der Düsseldorfer Kirchengemeinde Sankt Margareta waren zwei der Priester tätig, gegen die zuletzt Missbrauchsvorwürfe laut wurden.

Pfarrer D., den Woelki 2017 trotz des Vorwurfs sexueller Übergriffe zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten ernannte und kürzlich beurlaubte, war dort früher Kaplan. Auch dem inzwischen verstorbenen Pfarrer O. wird schwerer Missbrauch an einem Kind vorgeworfen.

Vorwürfe gegen Woelki

Die Kritik gegen Woelki richtet sich dagegen, dass er den Fall nach seinem Amtsantritt 2015 zwar zur Kenntnis genommen, aber eine kirchenrechtliche Voruntersuchung und eine Meldung nach Rom unterlassen habe.

Woelki begründete dieses Vorgehen mit der damals weit fortgeschrittenen Demenz des ehemaligen Pfarrers, die eine Befragung unmöglich gemacht haben soll.

Auch nach zwei Gutachten zu den Missbrauchsvorwürfen im Kölner Bistum kehrt keine Ruhe ein. Dabei geht es den Kirchenmitgliedern Verantwortliche klar zu benennen, die Missbrauchstäter geschützt und Verbrechen vertuscht haben sollen. (Vatican News/afp/er)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!