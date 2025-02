Deutschland Zahl der Baugenehmigungen sinkt weiter

Wohnungsbau: 19 Prozent weniger Neubauwohnungen als 2023 genehmigt

Knapper Wohnraum bleibt eines der drängendsten Probleme in den deutschen Ballungsräumen. Daran wird sich so schnell nichts ändern. 2024 sind so wenige neue Wohnungen genehmigt worden wie seit 2010 nicht mehr.