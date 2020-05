Woidke: Gastronomie in Brandenburg und Berlin soll ab Mitte Mai wieder öffnen

Nach den neuen Lockerungsbeschlüssen von Bund und Ländern in der Corona-Krise hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eine Öffnung der Gastronomie in seinem Land und in Berlin ab Mitte Mai angekündigt. Ab dem 15. Mai sollten Restaurants, Cafés und Kneipen unter Auflagen wie Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen und eingeschränkten Öffnungszeiten wieder öffnen dürfen, sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam. Dies sei mit Berlin abgestimmt, wo der Senat am Abend noch tagte.

Woidke warnte zugleich davor, sich angesichts der Lockerungen nun sorgloser zu verhalten. Die neuen Regeln bedeuteten nicht, „dass die Pandemie nicht vorbei ist“, sagte er. Die gute Entwicklung bei den Infektionszahlen dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gefahr „weiterhin da und auch weiterhin groß“ sei.

Die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich zuvor darauf verständigt, dass weitere Lockerungen möglich sind. Die konkreten Schritte beschließen die Länder.

Ein Notfallmechanismus sieht vor, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern in Landkreisen oder kreisfreien Städten in einem Zeitraum von sieben Tagen wieder regional verschärfte Beschränkungen gelten. „Wenn es regional wieder Verschlechterungen geben sollte, dann wird es konsequente regionale Beschränkungen wieder geben müssen“, warnte Woidke. Die Bevölkerung werde mit ihrem Verhalten „dazu beitragen müssen, dass es nicht so kommt“. (afp)