ZDF stellt Zusammenarbeit mit Gaza-Partnerfirma ein - Ingenieur war Hamas-Mitglied
Am 19. Oktober wurde die Produktionsfirma Palestine Media Production von einer israelischen Rakete getroffen. Die Firma arbeitete mit dem ZDF zusammen. Israel legte nun Beweise vor, dass ein getöteter Mitarbeiter ein Hamas-Terrorist war.
Lesedauer: 1 Min.
Das ZDF stellt die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Palestine Media Production im Gazastreifen bis auf Weiteres ein. Hintergrund seien mögliche Hamas-Verbindungen, teilte das ZDF mit.
Am 19. Oktober war der Standort der Produktionsfirma in Deir al-Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen worden. Bei dem Beschuss kamen ein Ingenieur und der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben.
Der getötete Mitarbeiter soll dem israelischen Militär zufolge ein Hamas-Terrorist gewesen sein – nach Kritik vom ZDF wurden jetzt von Israel entsprechende Belege vorgelegt.
Der 37-Jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, sei demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas gewesen, so das ZDF. Als Beleg sei ein entsprechendes Dokument vorgelegt worden. (dts/red)
