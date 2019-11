ZdK verabschiedet Erklärung für „Segensfeiern gleichgeschlechtlicher Paare“

Mit der Erklärung wird nach Angaben des ZdK ein im Jahr 2015 gefasster Beschluss aus der Erklärung „Zwischen Lehre Brücken bauen. Familie und Kirche in der Welt von heute“ weiterentwickelt.

Es solle nicht zuerst auf vermeintliche Defizite von Paaren geschaut werden, erklärte das ZdK, „sondern auf die Liebe, die Paare miteinander leben, und die Gottessehnsucht, die sich in ihrem Wunsch nach einem kirchlich vermittelten Segen ausdrückt“.

Die in Bonn verabschiedete Erklärung „Segen schenken – Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare“ wirbt dabei für eine differenzierte Sicht auf Partnerschaft und Sexualität.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) setzt sich für mehr Offenheit gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren ein. Die ZdK-Vollversammlung sprach sich am Samstag für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche aus.

