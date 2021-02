Zentralrat der Muslime ruft zu Stimmabgabe bei anstehenden Wahlen auf

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat die muslimischen Bürger zur Teilnahme an den Wahlen in diesem Jahr aufgerufen.

Jede Stimme, die nicht abgegeben werde, sei „eine Stimme für die Rechten und Populisten, die gefährliche Spaltung in unser Land bringen“, erklärte Zentralratspräsident Aiman Mazyek am Mittwoch.

Muslime seien „ein Teil Deutschlands“ und sollten „als Deutsche, als Muslime für unsere Demokratie und für den Erhalt unserer freiheitlichen Grundordnung einstehen“.

Laut Zentralrat gibt es in Deutschland rund zwei Millionen Wahlberechtigte muslimischen Glaubens. In einer mehrsprachigen Kampagne unter dem Motto „Meine Stimme zählt“ will er in Form von Plakaten, Freitagspredigten und Vortragsangeboten zum Mitmachen bei den Wahlen anregen.

Der Aufruf bezieht sich auf die anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen sowie auf die Bundestagswahl. (afp)

