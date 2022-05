Zusammenstoß von Auto mit Reisebus – 41 Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Reisebusses mit einem entgegenkommenden Auto sind am Dienstag in Laudenbach in Unterfranken 41 Menschen verletzt worden. Der Busfahrer und zwei Frauen in dem Auto seien schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der bayerischen Polizei in Würzburg. Der Busfahrer musste demnach mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die 38 Businsassen erlitten leichte Verletzungen.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war das Auto mit den beiden Frauen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Bus zusammen gestoßen. Der Reisebus sei daraufhin quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Reisegruppe selbst stammte nach Polizeiangaben aus Bad Kissingen.

Die Polizei musste die Unfallstelle im Bereich der Bundesstraße 469 voll sperren. Auch am späten Nachmittag konnte die Strecke noch nicht freigegeben werden. Im Einsatz waren ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren sowie „Einsätzkräfte des Rettungsdienstes vom gesamten Bayerischen Untermain“, wie die Polizei Unterfranken erklärte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei auch ein Sachverständiger vor Ort gewesen. (afp/mf)