Politik » Deutschland Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt – Polnischer LKW Besitzer gibt Kampf um Entschädigung auf

Zwei Jahre ist es her, dass der Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 mit einem LKW in die Menschenmenge auf dem berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz fuhr. Den polnischen LKW-Besitzer trieb das Attentat fast in den Ruin. Nun gibt er seinen Kampf um deutsche Entschädigungszahlungen vorerst auf.