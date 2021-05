Zwei Menschen in Schleswig-Holstein erschossen – Verdächtiger auf der Flucht

Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Foto: Frank Molter/dpa/dpa

In einer ruhigen Wohnsiedlung sind in Dänischenhagen bei Kiel zwei Menschen erschossen worden. Bei der Suche nach dem Täter wurde auch das Brauereiviertel in Kiel abgesperrt.

In Dänischenhagen in Schleswig-Holstein hat ein Bewaffneter am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilten, setzte sich der mutmaßliche Täter danach anscheinend mit einem Auto in die nahe Landeshauptstadt ab.

Auch dort suchten Einsatzkräfte nach Angaben der Ermittlungsbehörden deshalb nach dem Verdächtigen. Es gab einen größeren entsprechenden Einsatz.

Zeugen wiesen nach Angaben der Polizei darauf hin, dass das mutmaßliche Fluchtauto im Kieler Brauereiviertel gesehen worden sei. Dies konnten die Ermittler jedoch nicht feststellen, der Einsatz an dieser Stelle wurde wieder beendet. Auch am späten Nachmittag fahndete die Polizei in Kiel und dem Umland nach dem Täter.

Hinweise auf einen möglichen Amoklauf gab es demnach allerdings ausdrücklich nicht. „Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass es sich um eine Amoklage handeln könnte“, betonten Polizei und Staatsanwaltschaft. In einem Tweet der Kieler Stadtverwaltung war zunächst vom „Verdacht“ auf einen Amoklauf die Rede. Laut Polizei ereignete sich die Tat im persönlichen Umfeld. Bürger entlang einiger Straßen wurden aufgerufen, drinnen zu bleiben.

Laut Ermittlern ereignete sich das Tötungsdelikt in der kleinen Gemeinde Dänischenhagen gegen elf Uhr. In einem Doppelhaus wurden Schüsse abgefeuert, nach ersten Meldungen von der Einsatzstelle starben ein Mann und eine Frau. Der Täter flüchtete danach mit dem Auto. Weitere Details nannten die Behörden weiterhin nicht. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!