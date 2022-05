Zwei Tote bei Absturz von Motorschirm

Beim Absturz eines Motorschirms bei Ballenstedt in Sachsen-Anhalt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Franzosen wurden mit ihrem doppelsitzigen Fluggerät am Donnerstagabend von einer sogenannten Böenwalze erfasst und stürzten aus rund 40 Metern Höhe auf ein Feld, wie der Flugplatzbetreiber in Ballenstedt am Freitag mitteilte. Die beiden Insassen, der Pilot und seine Freundin, waren demnach sofort tot.

Der Unfall trug sich beim sogenannten Xcitor-Treffen zu, das von Donnerstag bis Sonntag in dem Ort im Landkreis Harz stattfinden sollte. Xcitor sind doppelsitzige Motorschirme und zählen zu den Luftsportgeräten. Alle zwei Jahre findet das Treffen in Ballenstedt statt. In diesem Jahr waren rund 70 Piloten aus mehreren Ländern angemeldet.

Als am Donnerstagabend eine Schlechtwetterfront nahte, seien der Flugbetrieb eingestellt und alle Motorschirme zur Landung aufgefordert worden, erklärte der Flugplatzbetreiber. Die beiden Franzosen seien auf einem Streckenflug außerhalb des Flugplatzbereichs gewesen. Sie stürzten südlich von Asmusstedt ab, zwei weitere französische Fluggeräte konnten noch sicher landen.

Die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen. Kräfte der medizinischen Dienste, der Feuerwehr sowie der Polizei waren im Einsatz. Augenzeugen wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. (afp/mf)