Zweifel an der GroKo: Thüringens SPD-Chef stellt die Koalition in Frage

Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee stellt die Fortsetzung der Regierungskoalition aus Union und SPD im Bund infrage – und verlangt zugleich eine bessere Einbindung von Ex-Parteichef Sigmar Gabriel.

„GroKo um jeden Preis – nicht mit der SPD“, sagte Tiefensee dem „Tagesspiegel“. Zwar habe die SPD in den vergangenen Monaten wichtige sozialdemokratische Kernprojekte durchgesetzt, dennoch müsse in der Mitte der Legislaturperiode Bilanz gezogen werden:

In Frage steht, ob sozialdemokratische Politik auch in Zukunft in dieser Konstellation möglich ist. An diesem Maßstab wird sich unsere Entscheidung ausrichten, ob die GroKo fortgesetzt wird.“