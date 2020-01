„Ab hier wird Deutsch gesprochen!“ – Tiroler Bürgermeister fordert alle Kita-Eltern auf, Deutsch zu sprechen

„Liebe Eltern, ab hier wird Deutsch gesprochen! Bürgermeister Alois Oberer“, lautet eine Aufforderung, die seit kurzem an den Eingangstüren der drei Reuttener Kindergärten im österreichischen Tirol zu lesen ist. Dies berichtet der „Tiroler Anzeiger“.

Hintergrund sind ständige Verständigungsprobleme zwischen den Eltern und zwischen Eltern und Erzieher. Besonders Russisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch, aber vor allem Türkisch sind in einem bunten Sprachgewirr im Übergabe- und Ankleidebereich des Kindergartens zu hören. Das führt dazu, dass – insbesondere die Pädagogen – nicht verstehen, was gesprochen wird, wenn die Kinder gebracht oder abgeholt werden.

In einem der drei Kindergärten beträgt der Anteil der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache aktuell fast 65 Prozent. In den anderen beiden Einrichtungen soll es nicht viele besser aussehen berichtet, der Tiroler Anzeiger.

Bereits seit geraumer Zeit habe man auf Elternabenden, Elterngesprächen und in den Sprachfördergruppen immer wieder die Eltern darauf hingewiesen, wie wichtig die deutsche Sprachkompetenz ist. Auch dass sie eine wichtige Vorbildfunktion für ihre Kinder hätte, soll Gemeinderätin Daniela Rief – selbst Kindergartenpädagogin – im dortigen Gemeinderat dazu laut Tiroler Anzeiger bereits geäußert haben.

Doch viele Eltern würden weiterhin nur Türkisch sprechen, wenn sie ihr Kind in den Kindergarten bringen. Die Kinder sprächen dann in den Kita-Gruppen – mit vielen türkischen Kindern – ebenfalls kein Deutsch. Viele Kinder dort würden oft kein einziges deutsches Wort verstehen, was die Arbeit der Pädagogen erschwert, heißt es im Artikel weiter.

Erste Rückmeldungen würden allerdings zeigen, dass viele sich trotz der Aufforderung nicht daran halten werden, Deutsch mit ihren Kindern zu sprechen. Und manche würden nicht den Eindruck machen, dass sie das, was auf dem Zettel geschrieben steht, verstehen, berichtet der Tiroler Anzeiger weiter.

Auch in Deutschland gibt es zunehmend Sprachschwierigkeiten mit Deutsch an den Bildungseinrichtungen. So erklärte die rheinland-pfälzische Landesregierung auf eine Anfrage, dass für das Schuljahr 2018/2019 in Rheinland-Pfalz knapp 36.000 Kinder in den Schuleingangsuntersuchungen beurteilt wurden. Dabei stellte man bei 1.500 der untersuchten Kinder keine oder unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache fest.