Abgesagte Ministertreffen und tausende Beamte in Telearbeit

EUROPAPARLAMENT

Das Parlament hatte zunächst die Plenarwoche von Straßburg nach Brüssel verlegt und auf einen Tag verkürzt. Seit Dienstag wurde der Betrieb in den Räumlichkeiten der Volksvertretung weitgehend eingestellt.

Mitarbeiter und Abgeordnete sollen nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten. Außerdem riet das Generalsekretariat in internen Nachrichten, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und bei Unwohlsein das Haus nicht zu verlassen.

Im EU-Parlament gab es bislang keine Ansteckungsfälle. Anfang der Woche hieß es aus Parlamentskreisen, dass ein „externer Trainer“, der teilweise im Parlament arbeitet, sich angesteckt habe.

EU-RAT

Der Rat hat zwei Drittel der Arbeitsgruppentreffen abgesagt und die Zahl der Teilnehmer an den übrigen reduziert. Mitarbeiter haben die Wahl, von zu Hause aus zu arbeiten. Auf Ebene der EU-Minister wurde der Rat der Außenhandelsminister am Donnerstag und der Justizminister am Freitag abgesagt.

Das Treffen der Innenminister am Freitag, bei dem vornehmlich die Lage von Flüchtlingen in Griechenland und die Pandemie auf der Agenda steht, wurde hingegen beibehalten.

In den kommenden zwei Wochen wurde bislang an den Treffen der Wirtschafts-, Außen- und Europaminister festgehalten. Auch der Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende März soll stattfinden. Gestrichen wurden Zusammenkünfte der Sozial- und Agrar- und Industrieminister.

Im Generalsekretariat des Rates gibt es bislang drei bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Einer der infizierten Mitarbeiter hatte an einem Treffen mit der kroatischen EU-Botschafterin teilgenommen, die als Vertreterin der kroatischen Ratspräsidentschaft derzeit die Botschaftertreffen der 27 Mitgliedstaaten leitet. Eine dieser Sitzungen wurde daraufhin abgesagt, eine weitere leitete stellvertretend der deutsche EU-Botschafter.

EU-KOMMISSION

In der EU-Kommission wurde lange weitgehend normal weiter gearbeitet. Auch die Behörde reduzierte aber nach und nach die Zahl interner Sitzungen und stellte auf Heimarbeit und Videokonferenzen um.

Am Donnerstag arbeitete laut Kommissionschefin Ursula von der Leyen rund ein Drittel der 32.000 Mitarbeiter von zu Hause aus. Ab Montag soll nun nur noch in Büro kommen, wer eine „kritische Funktion“ innehat.

Im Hauptpressesaal der Behörde liegt ein Register aus, in das sich Journalisten eintragen können, damit sie benachrichtigt werden können, sollte ein Teilnehmer einer Presseveranstaltung infiziert werden. Laut von der Leyen gab es innerhalb der Brüsseler Behörde bislang sechs Ansteckungsfälle. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]