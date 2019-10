Bald auf freiem Fuß? Psychiatrische Begutachtung des Kindermörders Dutroux geplant

Die belgische Staatsanwaltschaft hat sich dafür ausgesprochen, ein neues psychiatrisches Gutachten des Kindermörders Marc Dutroux erstellen zu lassen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Justizkreisen. Eine derartige Untersuchung wäre ein Schritt in Richtung einer eventuellen Haftentlassung unter Auflagen des mehrfachen Mörders und Vergewaltigers.

Dutroux‘ Anwälte haben die Untersuchung ihres Mandanten beantragt, damit der psychische Zustand und das Risiko, dass ihr Mandant rückfällig wird, neu bewertet werden. Sie wollen so erwirken, dass ihr Mandant im Jahr 2021 unter Auflagen das Gefängnis verlassen darf.

In diesem Zusammenhang sollten ebenfalls am Donnerstag Vertreter des zuständigen Brüsseler Gerichts Dutroux und seine Verteidiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gefängnis treffen. Ihre Entscheidung darüber, ob ein Gutachten erstellt werden soll oder nicht, soll am 28. Oktober bekanntgegeben werden. Anschließend hängt es von der Bewertung der Experten ab, ob weitere Schritte zu einer Freilassung unter Auflagen unternommen werden können.

Die Debatte über eine mögliche Freilassung des Mannes, der als einer der schlimmsten Verbrecher in der Geschichte des Landes gilt, sorgt in Belgien für heftige Debatten. Dutroux war 1996 festgenommen und 2004 von einem Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden ihn für schuldig, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben.

Dutroux‘ Ex-Frau Michelle Martin, die wegen ihrer Beteiligung an den Verbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war, wurde 2012 unter Auflagen freigelassen. Vergangenen Monat wurde auch Dutroux‘ Komplize Michel Lelièvre die Freilassung unter Auflagen zugestanden. Er war zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein erster Antrag auf Dutroux‘ vorzeitiger Haftentlassung – mit einer elektronischen Fußfessel – war 2013 gescheitert. (afp)