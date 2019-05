Bannons konservative Kaderschmiede in Italien steckt in der Klemme

Aus einem alten Kloster in Italien soll nach dem Willen von Steve Bannon, dem ehemaligen Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, eine konservative Kaderschmiede werden. Doch die „Gladiatorenschule“ zur Verteidigung des christlichen Abendlands steckt schon vor der Eröffnung in Schwierigkeiten.

Als Bannons Mitstreiter Benjamin Harnwell durch die Kartause Trisulti, ein ehemaliges Kartäuser-Kloster südöstlich von Rom führt, fängt sein Funkgerät an zu knistern: Die Kontrolleure vom italienischen Kulturministerium sind da. Harnwell ist der Leiter des katholischen Instituts Dignitatis Humanae, das das Kloster 2018 für 100.000 Euro im Jahr vom italienischen Staat gepachtet hat. In den mittelalterlichen Gemäuern will der Bannon-Vertraute eine neue rechte Elite heranziehen – durch „Hardcore“-Persönlichkeitstraining, wie er sagt. Inhaltlich soll es um Themen wie westlichen Säkularismus, Islamismus und Immigration gehen.

Harnwell will noch in diesem Jahr einen ersten dreiwöchigen Kurs anbieten. Perspektivisch sollen das ganze Jahr über 250 Studenten die Akademie besuchen. Seinen Angaben zufolge gibt es bereits mehr als tausend Interessenten. Die meisten kommen aus englischsprachigen Ländern wie Großbritannien, Australien, Kanada und den USA, aber auch aus Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Bis dahin muss sich hinter den Klostermauern aber noch einiges tun. „Zuerst müssen wir das Dach machen lassen“, sagt Harnwell, der sich auf dem Weg durch die weitläufige Klosteranlage in der Kapelle jedes Mal vor dem Altar bekreuzigt. Dann seien die Sanitäranlagen dran. Auch einen Internetzugang hat das Kloster, das derzeit von dutzenden verwilderten Katzen bewohnt wird, noch nicht.