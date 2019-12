Barnier: EU wird ihr Möglichstes für Freihandelsabkommen mit Großbritannien tun

Die EU wird alles in ihrer Macht stehende tun, um rechtzeitig ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien abzuschließen. Das sagte der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, am Dienstag in Straßburg. Dem derzeitigen Zeitplan zufolge bleiben nach dem EU-Austritt der Briten am 31. Januar nur elf Monate, um ein Handelsabkommen auszuhandeln.

Nach dem offiziellen EU-Austritt beginnt eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien zwar kein EU-Mitglied mehr ist, aber noch im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Steht am Ende dieser Phase kein Freihandelsabkommen, könnten Zölle und andere Handelshemmnisse den Waren- und Dienstleistungsaustausch zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich beeinträchtigen.

In so kurzer Zeit wurde jedoch noch nie eine solche Vereinbarung mit der EU geschlossen. Der britische Premierminister Boris Johnson schließt es bislang aus, die Übergangsphase zu verlängern.

„Wir werden sehen müssen, was genau in diesem Zeitraum erreicht werden kann“, sagte der für Wirtschaft zuständige Vize-Präsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis. „Bestimmte Dinge“ seien in diesem Zeitrahmen jedoch außer Reichweite, fügte er hinzu.

EU-Diplomaten halten den Abschluss eines reinen Handelsabkommens in 2020 für möglich. Die Ratifizierung eines weitergehenden Abkommens, das auch Bereiche wie Finanzgeschäfte oder Investitionsschutz beinhaltet, wäre allerdings deutlich komplizierter und langwieriger. (afp)

