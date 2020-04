Boris Johnson ist Vater geworden

Kurz nach der Überwindung seiner Covid-19-Erkrankung ist der britische Premierminister Boris Johnson Vater eines Sohnes geworden. Johnsons Verlobte Carrie Symonds habe das Kind in einer Londoner Klinik zur Welt gebracht, teilte ein Sprecher des Paares mit.

Kurz nach der Überwindung seiner Covid-19-Erkrankung ist der britische Premierminister Boris Johnson erneut Vater geworden.

Johnsons 32-jährige Verlobte Carrie Symonds habe am frühen Morgen in einer Londoner Klinik einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, teilte ein Sprecher des Paares am Mittwoch mit. „Beide, Mutter und Baby, sind wohlauf.“ Das Kind kam deutlich früher zur Welt als angekündigt.

Anfang März hatte das Paar mitteilen lassen, dass es Anfang des Sommers ein Kind erwarte. Die Nachricht war gleichzeitig mit der Verlobung von Johnson und Symonds bekannt gegeben worden. Medienberichten zufolge war Johnson bei der Geburt seines Sohnes dabei.

Schwangere Verlobte erlitt auch Anzeichen von Corona-Infektion

Johnson war Ende März an der vom neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, zwischenzeitlich musste er auf der Intensivstation behandelt werden. Auch die schwangere Symonds zeigte Symptome einer Coronavirus-Infektion. Sie kurierte sich aber zu Hause aus.

Am 12. April wurde Johnson aus dem Krankenhaus entlassen, in den vergangenen zwei Wochen erholte sich der 55-Jährige auf dem Regierungs-Landsitz Chequers nahe London. Als sein Stellvertreter war Außenminister Dominic Raab eingesprungen. Am Montag kehrte Johnson in seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street zurück.

Nach Johnsons Amtsantritt im Juli war Symonds mit ihm in den Amtssitz der britischen Premierminister gezogen. Sie sind das erste unverheiratete Paar, dass in Downing Street 10 lebt.

Symonds hatte sich für Johnson während dessen Wahlkampf für seine Wiederwahl als Londoner Bürgermeister 2012 eingesetzt, später wurde sie Kommunikationschefin der Tories.

Seit einem lautstarken Streik mit Johnson im Juni trat Großbritanniens „First Girlfriend“ kaum mehr in der Öffentlichkeit auf. Während Johnsons Kampagne für die Parlamentswahl im Dezember blieb sie im Hintergrund und arbeitete für eine Meeresschutzorganisation.

Der schon zwei Mal verheiratete Johnson hat bereits mindestens fünf Kinder, davon vier aus seiner zweiten Ehe mit der Anwältin Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene weitere Tochter von einer anderen Frau.

Der letzte Premierminister, der im Amt Vater wurde, war Johnsons Parteikollege David Cameron. 2010 brachte dessen Frau Samantha ein Mädchen namens Florence Rose Endellion zur Welt. (afp/nh)

