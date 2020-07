Bristol entfernt „Black Lives Matter“-Statue

In der englischen Stadt Bristol wurde eine "Black Lives Matter"-Statue entfernt.

Die Behörden der englischen Hafenstadt Bristol haben am Donnerstag (16.7) eine „Black Lives Matter“-Statue entfernt.

Aktivisten hatten zuvor die Statue des britischen Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel gestürzt und stattdessen eine Skulptur der BML-Aktivistin Jen Reid eigenmächtig aufgestellt.

Die BLM-Statue sei einen Tag nach ihrer Errichtung beseitigt worden, teilte der Stadtrat mit. „Die Statue wird in unserem Museum aufgestellt, damit der Künstler sie sammeln oder für unsere Sammlung spenden kann“.

This morning we removed the sculpture. It will be held at our museum for the artist to collect or donate to our collection. Bristol Mayor Marvin Rees issued a statement yesterday about the need for a democratic process where the people of Bristol decide the future of the plinth

Die Colston-Statue wurde von Aktivisten, darunter Reid, im Juni niedergerissen und ins Hafenbecken geworfen.

Bürgermeister Marvin Rees hatte erklärt, die neue Skulptur sei „weder angefordert noch genehmigt“ gewesen. Tatsächlich war die Statue ohne Wissen des Stadtrats aufgestellt worden.

I understand people want expression, but the statue has been put up without permission.

Anything put on the plinth outside of the process we’ve put in place will have to be removed.

The people of Bristol will decide its future. https://t.co/dEsZF9kNRt

— Marvin Rees (@MarvinJRees) July 15, 2020