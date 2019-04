Politik » Europa Madeira-Unglück: Bundeswehrmaschine soll die Verletzten am Samstag abholen

Eine Bundeswehrmaschine soll am Samstagmorgen nach Madeira starten, um die bei dem Busunglück verletzten deutschen Urlauber nach Deutschland zurückzubringen. Das verlautete am Freitagabend aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.