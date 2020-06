Großbritannien: SARS-CoV-2 in mehreren Fleischbetrieben festgestellt

Auch in Großbritannien ist es in mehreren Fleischbetrieben zu Corona-Ausbrüchen gekommen. In einer Geflügelfabrik des Lebensmittelkonzerns 2 Sisters in Llangefni in Wales wurden 58 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Betrieb mit insgesamt 560 Beschäftigten wurde für zwei Wochen geschlossen, die Produktion wurde an andere Standorte verlegt.

In einer Fabrik des US-Wurstfabrikanten Oscar Mayer im walisischen Wrexham gibt es nach Angaben des Unternehmen 38 Infizierte. Die Ansteckungen sind demnach aber nicht allein auf die Fabrik zurückzuführen, sondern auf einen generellen Anstieg der Infektionsfälle in Wrexham.

In West Yorkshire in England musste eine Fleischfabrik der Supermarktkette Asda schließen. Das Unternehmen machte zunächst keine Angaben zur Zahl der Infizierten, will nach eigenen Angaben aber die gesamte Belegschaft testen lassen.

In Deutschland gab es zuletzt wiederholt Corona-Ausbrüche in den Belegschaften von Schlachthöfen und Zerlegebetrieben großer Fleischkonzerne. Beim Tönnies-Fleischkonzern im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück wurden inzwischen mehr als 800 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. (afp)