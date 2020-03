Coronavirus macht auch vor politischer Prominenz keinen Halt

NICOLA ZINGARETTI, Chef der italienischen Regierungspartei PD, hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Ihm gehe es gut, doch müsse er für einige Tage zu Hause bleiben, verkündete der 54-jährige sozialdemokratische Politiker am Samstag auf Facebook.

Zingarettis PD ist Juniorpartner in der angesichts der schweren Viruskrise im Land besonders geforderten Koalitionsregierung in Rom mit der Fünf-Sterne-Bewegung.

NADINE DORRIES, Staatssekretärin im britischen Gesundheitsministerium, befindet sich wegen einer bestätigten Coronavirus-Infektion zu Hause in Quarantäne. Laut der Zeitung „Times“ gehört zu Dorries‘ jüngsten Kontaktpersonen auch der britische Premierminister Boris Johnson.

Darüber hinaus soll sie zuletzt zu hunderten weiteren Menschen Kontakt gehabt haben. Da Dorries auch Abgeordnete im Unterhaus ist, könnte ihre Infektion die Rufe nach einer Schließung des britischen Parlaments lauter werden lassen.

DAVID SASSOLI, EU-Parlamentspräsident, befindet sich seit Dienstag im Homeoffice. Weil er über das Wochenende in seiner italienischen Heimat war, will der 63-Jährige die nächsten zwei Wochen von seinem „Zuhause in Brüssel“ aus arbeiten, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

FRANCK RIESTER, französischer Kulturminister, arbeitet seit Montagabend von zu Hause aus, nachdem er positiv auf das Virus getestet worden war. Der 46-Jährige hat sich womöglich in der Pariser Nationalversammlung angesteckt, wo fünf Abgeordnete und zwei Mitarbeiter ebenfalls positiv getestet wurden.

Auch der Stabschef von Präsident Emmanuel Macron, PATRCIK STRZODA, arbeitet derzeit im Homeoffice. Er hatte vergangene Woche Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten.

MARK MEADOWS, designierter Stabschef im Weißen Haus, befindet sich derzeit vorsichtshalber in Quarantäne. Der 60-Jährige hatte Ende Februar bei der Jahresversammlung konservativer Aktivisten und Parlamentarier (CPAC) Kontakt zu einem infizierten Teilnehmer.

Insgesamt fünf Vertreter des US-Kongresses begaben sich nach Kontakten mit Infizierten in Selbstisolation, darunter auch der republikanische Senator TED CRUZ.

IRADSCH HARIRTSCHI, stellvertretender Gesundheitsminister im besonders betroffenen Iran, hat sich im Februar mit dem Coronavirus angesteckt. Bei einer Pressekonferenz, bei der er das Ausmaß der Epidemie herunterspielte, hatte der 1966 geborene Politiker bereits gehustet und sich den Schweiß von der Stirn gewischt, einen Tag später dann gab er seine Infektion bekannt.

Ein Reihe weiterer Politiker im Iran ist ebenfalls infiziert, mehrere ranghohe Politiker und Regierungsbeamte starben, darunter ein Berater von Außenminister Dschawad Sarif sowie zwei Parlamentsabgeordnete.

KATRIN PRIEN, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein (CDU), befindet sich nach einem Aufenthalt im als Risikogebiet eingestuften Südtirol in freiwilliger häuslicher Quarantäne.

Zwar seien Coronatests bei der Ministerin bereits negativ verlaufen, teilte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit. Prien halte sich aber trotzdem an die behördlichen Empfehlungen, die für alle Landesbediensteten und Bürger in solchen Fällen gälten.

HORST SEEHOFER, Bundesinnenminister (CSU), ist nach vorübergehender häuslicher Quarantäne in Ingolstadt wieder nach Berlin zurückgekehrt.

Seehofer war zu Wochenbeginn zu Hause geblieben, weil er vergangene Woche in Brüssel Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall hatte. Nach Angaben eines Sprechers wurden inzwischen sowohl Seehofer als auch seine Kontaktperson negativ auf das Virus getestet.

MARCELO REBELO, Präsident von Portugal, hat sich selbst in Quarantäne begeben. Der 71-Jährige hatte zuvor Schüler einer Schule aus dem Norden des Landes getroffen, die anschließend wegen eines Coronavirus-Falls geschlossen wurde.

Obwohl weder der erkrankte Schüler noch dessen Klasse an dem Treffen teilgenommen hatten, will Rebelo zwei Wochen lang keine öffentlichen Termine wahrnehmen, um „ein Beispiel zu geben“. (afp)

Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus: unzensierte Informationen, exklusives Interview, Undercover-Recherche, Hintergründe und Fakten

Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema Coronavirus informieren: Was passiert wirklich in China? Wie gut ist Europa auf das Coronavirus vorbereitet? Welche Folgen hat das für die Wirtschaft? Wie können Sie sich schützen – gesundheitlich und rechtlich?

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]