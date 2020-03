Defender 2020: Bundeswehr meldet trotz Corona-bedingten Abbruchs Erreichung der Ausbildungsziele

Seit Januar hatten die USA bereits 6000 Soldaten, darunter einen Divisions-Kommandostab und eine schwere gepanzerte Kampfbrigade, im Rahmen der geplanten Großübung Defender 2020 nach Europa gebracht. Nun hat die Corona-Krise dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Wir gehen davon aus, dass die Kampfbrigade, die bereits nach Europa verlegt worden ist, noch Schießübungen und andere kombinierte Trainingseinheiten mit Verbündeten als Teil einer modifizierten Allied-Spirit-Übung abhalten wird“, schrieb die „Army Times“ Mitte des Monats.

Stabsmitglieder mussten sich auf Corona testen lassen

Zuerst mussten sich der Kommandant der U.S. Army Europe und mehrere Stabsmitglieder noch auf Corona testen lassen, da anzunehmen war, dass sie potenziellen Ansteckungssituationen bereits ausgesetzt waren. Am Freitag, dem 13.3., wurden sämtliche Verlegungen von Personal und Gerät aus den Vereinigten Staaten nach Europa ausgesetzt.

Auf der Webseite, die vonseiten der in Europa stationierten US-Truppen eingerichtet worden war, hieß es nur noch: „In Reaktion auf den aktuellen Ausbruch des COVID-19-Virus und die jüngsten Richtlinien des Verteidigungsministers haben wir Defender-Europe 20 in Größe und Reichweite reduziert. Mit 13. März hat sämtliche Form der Bewegung von Personal und Ausrüstung von den USA nach Europa geendet. Der Gesundheit, Sicherheit und Bereitschaft unseres Militärs, der Zivilisten und der Familienangehörigen gilt unsere primäre Sorge.“

Zu diesem Zeitpunkt waren in Häfen wie Bremerhaven bereits Schiffe eingetroffen, die Gerätschaften für die Großübung befördert hatten.

Größte Truppenverlegung seit 25 Jahren

Bei Defender 2020 hätte die Fähigkeit der NATO getestet werden sollen, Truppen und Gerät in kampffähiger Stärke schnell und sicher an diverse Einsatzorte zu verlegen. Zudem ging es um die Durchführung einer reibungslosen Truppenrotation im Einsatzfall. Gefechtsübungen waren auch vorgesehen, anders als bei früheren Übungen wie „Saber Strike“ oder „Trident Juncture“ jedoch in kleinerem und dezentralem Rahmen. Ende Mai hätte eine Abschlussübung auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide stattfinden sollen.

Im Rahmen des Manövers wollten die USA ihre größte Truppenverlegung nach Europa seit 25 Jahren durchführen. Von insgesamt 37.000 Soldaten aus 19 Ländern, die an Defender 2020 hätten teilnehmen sollen, wären etwa 20.000 US-amerikanische gewesen. Davon hätten sich zu keinem Zeitpunkt mehr als 13.000 gleichzeitig in Deutschland aufhalten sollen.

Insgesamt hätte das Manöver in insgesamt zehn Ländern stattfinden sollen, zehn Seehäfen und 14 Flughäfen wären in die Bewegungen von Truppen und Gerät involviert gewesen. Deutschland wäre in all dem eine tragende Rolle als logistische Drehscheibe zugekommen.

Beobachter aus 56 Ländern hätten als Beobachter an der Übung teilnehmen sollen, unter ihnen auch solche aus der Russischen Föderation. Diese hatte wiederholt Vorbehalte gegen die Großübung geäußert. In Moskau ging man davon aus, Manöver dieser Art wären gegen sie gerichtet und stünden in der Tradition der REFORGER-Übungen aus der Zeit des Kalten Krieges.

Kritiker von Defender 2020 folgen russischem Narrativ

Die NATO weist diese Darstellung zurück. Allerdings hat die Ukrainekrise 2014 speziell mit Blick auf die Ereignisse auf der Halbinsel Krim vor allem in osteuropäischen Anrainerstaaten der Russischen Föderation Forderungen nach einer stärkeren Präsenz der NATO in der Region ausgelöst. Die Simulation, die Defender 2020 zugrunde liegen hätte sollen, hätte laut „Army Times“ einen fiktiven, militärisch annähernd gleichwertigen Herausforderer in einer Situation nach Ausrufung eines Bündnisfalls im Jahr 2028 beinhaltet.

Kritiker des Manövers, die sich unter anderem in der Linkspartei und in ostdeutschen Landesverbänden der AfD gefunden hatten und im Kern den russischen Narrativ wiedergegeben hatten, äußerten teils Genugtuung, teils Besorgnis. Gegenüber dem „Deutschlandfunk“ erklärt Marius Bales vom „BICC Internationalen Zentrum für Konversion“, trotz des vorzeitigen Endes von Defender 2020 werde die Aufrüstung weltweit voranschreiten.

USA wollen nicht länger Alleinunterhalter in der NATO sein

Bei der Bundeswehr, die seit Jahren für ihre schlechte Ausstattung verspottet werde, seien, so Bales, Investitionen durchaus sinnvoll. Andererseits aber setze das selbstgesetzte Zwei-Prozent-Ziel der NATO vor allem die europäischen Mitgliedstaaten massiv unter Zugzwang: „Zugleich muss man schon auch sagen, dass diese NATO-Politik einerseits gegenüber Russland, aber insbesondere auch aufgrund dieses Zwei-Prozent-Ziels, die immensen Druck auf die europäischen Staaten ausübt, dazu beigetragen hat, dass die Militärausgaben sehr stark angestiegen sind und ein Stück weit auch diese Rüstungsdynamik befeuert haben.“

Von 29 NATO-Staaten erfüllen 19, darunter Deutschland, dieses Ziel nicht. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach die NATO-Partner dazu aufgefordert, ihre 2014 eingegangene Verpflichtung, künftig zwei Prozent des BIP für die Landesverteidigung vorzusehen, zu erfüllen. Die USA verweisen darauf, dass sie nicht nur den größten Teil des logistischen Aufwandes für das Bündnis zu bewerkstelligen hätten, sondern auch weit überdurchschnittliche finanzielle Beiträge leisten würden.

Die Bundeswehr zeigt sich unterdessen zufrieden bezüglich ihres Beitrages zum abgebrochenen Großmanöver. „Die mit der Verlegung umfangreicher Kräfte verbundenen Ausbildungsziele wurden bereits jetzt erreicht“, heißt es von ihrer Seite. Das gemeinsame weitere Vorgehen bezüglich des Rücktransportes werde zwischen den amerikanischen und deutschen Dienststellen eng abgestimmt.

Beeinträchtigungen im Osterverkehr unterbleiben – dieser selbst allerdings auch

Die Verlegungen über die Straße im Zuge des Manövers hätten vor allem von Bremerhaven über Hamburg und Berlin in den Norden Polens, über Aachen, Dortmund, Hannover und Berlin via Frankfurt/Oder in den Westen des Nachbarlandes und von Mannheim über Dresden via Görlitz in dessen Süden stattfinden sollen. Zudem waren an 48 Tagen, an denen Konvois im Einsatz sein sollten, insgesamt bis zu 100 Bahntransporte vorgesehen.

Die Bundeswehr hatte deshalb vor möglichen Beeinträchtigungen des Osterreiseverkehrs gewarnt. Nun werden diese ausbleiben – der Reiseverkehr voraussichtlich allerdings auch. Die positiven Nebeneffekte der Übung sollen sich dennoch bemerkbar machen. So hatte Litauen mit Blick auf das Ereignis massiv in die Verbesserung seiner Bahninfrastruktur investiert und auch die Deutsche Bahn hatte ihren Bestand um zusätzliche schwere Transportzüge erweitert.

Papst Franziskus verhaftet, SHAEF übernimmt Regierungsgeschäfte?

Zuletzt hatten in sozialen Medien auch noch Verschwörungstheoretiker aufhorchen lassen. Diese hatten wahlweise erklärt, der Abbruch von Defender 2020 und die Kontaktverbote im Zeichen der Corona-Krise dienten der tatsächlichen Durchführung eines Krieges in Osteuropa – oder aber der Absetzung westeuropäischer Regierungen, inklusive der deutschen, unter Rückübertragung der Regierungsgeschäfte auf die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges (Oberstes Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte; SHAEF).

Einige davon hatten es jüngst sogar in die Berichterstattung des „Münchner Merkur“ geschafft. Andere geistern immer noch durch das Internet – darunter die Meldung, der Geheimdienst der italienischen Carabinieri hätten Papst Franziskus verhaftet.



