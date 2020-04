„Dem Bürger etwas zurückgeben, was dem Bürger gehört“: Schweizer Kanton Zug senkt die Steuern

Der Schweizer Kanton Zug ist landschaftlich attraktiv, zentral gelegen, verkehrstechnisch gut angebunden und weit über die Grenzen hinaus für sehr niedrige Steuersätze bekannt. Mittlerweile ist das einst arme Zug der reichste Kanton des Landes, Sitz zahlreicher internationaler Großkonzerne und Hochburg des internationalen Rohstoffhandels. Um den Folgen der Corona-Krise entgegenzuwirken, hat sich der Kantonsrat zu einem wagemutigen Schritt entschlossen: Er wird die Steuern noch weiter senken.

Corona-Fälle: Trendwende in der Schweiz absehbar

In der Schweiz gibt es derzeit 18.827 Corona-Infizierte, 13.930 Fälle davon sind aktiv. In kritischem Zustand sind 348 Personen, die abgeschlossenen Fälle umfassen 4.013 Genesene und 536 Verstorbene. Seit dem 20. März, als mit 1.393 Personen die höchste Anzahl an Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen war, ist deren Zahl rückläufig. Am gestrigen Donnerstag (2.4.) lag sie bei 1.059. Seit 31. März geht auch die Zahl der aktiven Fälle leicht zurück.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Schweiz auf ähnliche Maßnahmen zurückgegriffen wie die meisten anderen betroffenen Länder: Einreisebeschränkung, Kontaktverbote, Aus für Präsenzunterricht an Bildungseinrichtungen und die Untersagung von Veranstaltungen oder den Betrieb nicht als systemrelevant eingestufter Unternehmen. Kantone dürfen von den Maßnahmen nur in engem Rahmen abweichen. Der Bund hat zudem Unterstützungspakete für Betroffene geschnürt.

Wie der SRF berichtet, will der Zuger Kantonsrat nun den kantonalen Steuerfuß von derzeit 82 auf 78 Prozent senken. Noch im Herbst hatte Finanzdirektor Heinz Tännler Anträge zurückgewiesen, die auf einen solchen Schritt abgezielt hatten.

Steuern sollen für drei Jahre weiter sinken

Mittlerweile hat Tännler seine Meinung geändert – und erklärt, dass eine befristete Steuersenkung auf drei Jahre als Konjunkturmaßnahmen sinnvoll und machbar sei. Immerhin sei die Bilanz der kantonalen Einnahmen im Vorjahr deutlich positiver ausgefallen als erwartet. Es sei nicht einmal erforderlich, die Maßnahme auf Notrecht zu stützen.

Das Kantonalparlament, in dem die bürgerlichen Parteien CVP, SVP und FDP zusammen über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen, wird sich mit dem geplanten Maßnahmenpaket noch regulär befassen können.

Die Präsidentin der FDP im Kanton, Carina Brügger, will mit dem Schritt „dem Bürger etwas zurückgeben, was dem Bürger gehört“. Der Kanton Zug sei finanziell gut genug aufgestellt, um einen solchen Schritt gehen zu können. Gerade in schwierigen Zeiten sei das ein sinnvolles Signal.

Klare bürgerliche Mehrheit im Kantonalparlament von Zug

Barbara Gysel von der SP spricht hingegen von einem „Missbrauch der Corona-Krise“. Die finanziellen und wirtschaftlichen Aussichten seien aufgrund der Krise alles andere als rosig. Mit einer Steuerfußsenkung würden dem Kanton rund 40 Millionen Franken pro Jahr für soziale Einrichtungen und den Bildungssektor fehlen.

Mit 11,85 Prozent und damit sogar noch 1,5 Prozent weniger als den Zuger Grünen sind die Sozialdemokraten allerdings nur fünftstärkste Kraft im Kanton. Eine deutliche Mehrheit für die Steuerfußsenkung scheint aufgrund der Kräfteverhältnisse im Kantonalparlament absehbar.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]