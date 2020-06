Den Haag: Dutzende Festnahmen bei Hooligan-Protesten gegen Corona-Beschränkungen

In den Niederlanden ist es am Sonntag bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen zu Ausschreitungen gekommen. Unter der bis dahin friedlich verlaufenden Corono-Demo mischten sich Fußball-Hooligans. Anschließenden kam es zu Randalen und Angriffen auf Polizisten.

Bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ist es am Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten sich hunderte Menschen in Den Haag versammelt, um unter anderem gegen die Abstandsregel von 1,50 Metern zu protestieren. Zunächst verlief nach Polizeiangaben alles friedlich, bis Fußball-Hooligans am nahegelegenen Bahnhof Steine und Flaschen gegen Polizisten schleuderten.

Mit berittenen Polizisten und Wasserwerfern versuchte die Polizei nach eigenen Angaben, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Dutzende Menschen, die trotz der Demonstrationsauflagen nicht gehen wollten, habe die Polizei eingekesselt und festgenommen. Am Bahnhof seien zudem fünf Menschen wegen Steinewerfens festgenommen worden. Bürgermeister Johan Remkes hatte die Demonstration zunächst verboten, dann aber eine zeitlich begrenzte Kundgebung erlaubt.

Die Niederlande rühmen sich für ihren „intelligenten Lockdown“, der weniger streng als in anderen europäischen Staaten war. Nach offiziellen Angaben gibt es 49.593 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 6.090 Todesfälle. (afp/er)