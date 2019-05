Doku „Borderless“: Investigative Migrations-Reise von Lauren Southern auf Youtube anfangs verbannt

Sie sprach mit Menschen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als Flüchtlinge bezeichnet werden, sie sprach mit Politikern und sie sprach auch mit den Schleppern und Menschenschmugglern.

Lauren Southern machte sich auf eine monatelange investigative Reise in die Türkei, nach Griechenland und Italien, nach Frankreich und ins nordafrikanische Marokko. Auf ihrer Reise um das große Geschäft mit der Flucht deckte sie dabei auch die Machenschaften gewisser NGO’s auf. Dabei soll es doch angeblich um die Menschen gehen, nimmt man allgemein an.

Nach der Veröffentlichung der Dokumentation „Borderless“ auf Youtube wurde diese bereits nach wenigen Stunden erstmals gelöscht. Nur 70.000 Zuschauer hätten es geschafft, die Doku zu sehen, schrieb die kanadische Dokumentarfilmerin und politische Aktivistin.

Really heartbreaking when our team has put months and months of work into a project just to have it censored by @YouTube. It can’t be a coincidence that it’s not in notifications, shows as deleted, not on my videos list, doesn’t show in recent history…https://t.co/AlEaQ6JPJw

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) 25. Mai 2019