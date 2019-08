Erneut nicht genehmigte Demonstration in Moskau für freie Kommunalwahlen

Russische Regierungskritiker wollen sich am Samstag in Moskau erneut zu einer nicht genehmigten Demonstration für freie Kommunalwahlen versammeln.

Bei der Kundgebung in der russischen Hauptstadt werden praktisch alle prominenten Oppositionsvertreter fehlen, weil sie wegen vorheriger Proteste zu kurzen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Am Samstag hatten nach Behördenangaben rund 3500 Menschen an einer nicht genehmigten Demonstration für freie Kommunalwahlen teilgenommen.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info wurden dabei knapp 1400 Menschen festgenommen.

Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen wegen „Massenunruhen“ ein – den mutmaßlichen Anstiftern drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Proteste richten sich gegen die Entscheidung der Behörden, prominente Oppositionspolitiker nicht zu den Kommunalwahlen im September zuzulassen. (afp)