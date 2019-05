Politik » Europa Erste Runde der Präsidentschaftswahl in Litauen hat begonnen

In Litauen hat am Sonntag die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Von den neun Bewerbern haben drei realistische Chancen auf das Amt. Derzeit führt in den Umfragen die konservative Ex-Wirtschaftsministerin Ingrida Simonyte.