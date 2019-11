„Es ist eine neue Ära in unseren Beziehungen“: Griechenland verstärkt Handel mit China

Einer der wichtigsten Handelsknotenpunkte der EU ist der griechische Hafen Piräus. Dieser wird von den Chinesen gepachtet. China schließt das hochverschuldete Griechenland in sein Projekt „Neue Seidenstraße“ mit ein. Am Montag (11. November) unterzeichneten die beiden Länder 16 Abkommen in den Bereichen Energie, Justiz, Tourismus und Kultur.

„Es ist eine neue Ära in unseren Beziehungen“, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Montag im Beisein des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Beide Seiten betonten, dass sie noch enger zusammenarbeiten wollten. Mitsotakis erinnerte an die schwere Finanzkrise, bei der China als einer der wenigen Staaten Griechenland Unterstützung angeboten hatte. Der geladene chinesische Staatschef Xi meinte, China sei wirtschaftsfreundlich und biete „allen Ländern neue Chancen“.

China hat seinen Fuß in der Tür zu Europa

Dabei dreht sich alles um den strategisch wichtigen Hafen Piräus an der griechischen Südküste. Der Hafen von Piräus ist der größte Seehafen Griechenlands und einer der größten Passagierhäfen in Europa. Für die EU stellt der Hafen einen der wichtigsten Handelsknotenpunkte dar.

Der chinesische Reedereiriese Cosco hat in Piräus bereits 800 Millionen Euro investiert und den Hafen zur chinesischen Exportdrehschreibe in der EU gemacht. Nun will China weitere 600 Millionen Euro in Piräus investieren, den Containerhafen ausbauen und verstärkt in Hotellerie und Kreuzfahrt investieren.

Griechische Beobachter vermuten, dass China strategisch vorgeht und im Grunde genommen viel mehr daran interessiert ist, einen Fuß in die EU zu setzen und in Griechenland einen Fürsprecher für seine Interessen zu finden. Der Handel und die Verträge seien nur Mittel zum Zweck. (rm)

