EU-Gipfel einigt sich mit London auf Verschiebung des Brexit

Großbritannien wird aller Voraussicht nach nicht wie bislang geplant am 29. März aus der EU ausscheiden. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten stimmten am Donnerstagabend auf ihrem Gipfel in Brüssel dem britischen Wunsch nach Aufschub zu und boten dem Land zwei Optionen. Demnach bleiben die Briten mindestens bis 12. April EU-Mitglied, möglicherweise aber auch deutlich länger. Premierministerin Theresa May nahm das Angebot umgehend an.

Mit dem Angebot zeichneten die EU-Chefs einen Weg zum Brexit vor, der mehrere Abzweigungen vorsieht. Falls das britische Parlament kommende Woche das umstrittene Austrittsabkommen doch noch annimmt, wird Großbritannien ein Aufschub bis zum 22. Mai gewährt, um die EU auf geordnete Weise zu verlassen.

Sollte das Unterhaus den Austrittsvertrag in der kommenden Woche zum dritten Mal ablehnen, werde den Briten zunächst ein bedingungsloser Aufschub bis zum 12. April gewährt. Bis dahin müssen sie entscheiden, ob sie ohne Abkommen austreten und somit einen harten Bruch mit der EU vollziehen – oder ob sie noch einmal an der Europawahl Ende Mai teilnehmen und einen deutlich längeren Aufschub bekommen.

Die Briten könnten in der EU bleiben „bis ganz zum Ende“

Aus Diplomatenkreisen verlautete, ein solcher Aufschub könne bis Jahresende reichen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollte sich auf eine solche Begrenzung aber nicht festlegen. Die Briten könnten in der EU bleiben „bis ganz zum Ende“, sagte er.