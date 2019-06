Politik » Europa EU-Staats- und Regierungschefs können sich nicht auf „Klimaneutralität“ bis 2050 einigen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel am Donnerstag nicht auf das Ziel einer Treibhausgasneutralität bis 2050 einigen können. Wie von EU-Vertretern und Diplomaten verlautete, wird in der Gipfelerklärung nun lediglich noch in einer Fußnote erwähnt, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten für dieses Ziel ist. Für einen Beschluss wäre aber Einstimmigkeit notwendig gewesen; vor allem Polen, Ungarn und Tschechien waren demnach aber dagegen.