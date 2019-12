EU-Kommissionsvize schreibt „Liebesbrief“ an die Briten

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat sich wenige Wochen vor dem geplanten Brexit mit emotionalen Worten von den Briten verabschiedet. In einem als „Liebesbrief“ betitelten Gastbeitrag im „Guardian“ bekundete er seine Trauer über den EU-Austritt Großbritanniens.

„Ihr habt Euch entschieden, (die EU) zu verlassen. Es bricht mir das Herz, aber ich respektiere diese Entscheidung“, schrieb Timmermans in der Donnerstagsausgabe der britischen Tageszeitung.

„Ich kenne Euch. Und ich liebe Euch. Dafür, wer Ihr seid und was Ihr mir gegeben habt“, fügte der Niederländer hinzu. Er sei wie ein „alter Liebhaber“. Er kenne die „Stärken und Schwächen“ der Briten.

Er tröste sich damit, dass „Familienbande nie wirklich gekappt werden können“, schrieb Timmermans am Ende seines Briefs. „Wir werden nicht fortgehen, und Ihr seid immer eingeladen zurückzukommen.“

Die Mehrheit im britischen Unterhaus hatte in der vergangenen Woche für den von Premierminister Boris Johnson zur Abstimmung gestellten Brexit-Vertrag gestimmt. In zweiter Lesung stimmten am Freitagnachmittag 358 Parlamentarier für, 234 Abgeordnete gegen den Gesetzentwurf. Damit bekam der Brexit-Vertrag nur wenige Stimmen weniger, als die Konservativen Sitze im Unterhaus haben.

Das Gesetz ist damit noch nicht vom Unterhaus verabschiedet, es muss sich jetzt noch diversen Änderungsanträgen stellen. Gleichwohl spricht wenig dafür, dass sich die Zustimmungsverhältnisse bis zur Schlussabstimmung noch wesentlich ändern. Der Vertrag sieht vor, dass Großbritannien am 31. Januar 2020 geregelt aus der EU austritt und ein „harter Brexit“ vermieden wird. (afp/dts/sua)