EU-Parlament: Trotz „Klimanotstands“ werden regelmäßig 120 leere Autos nach Straßburg kutschiert

Mit 429 zu 225 Stimmen hat das Europäische Parlament am 28. November des Vorjahres beschlossen, dass in der Europäischen Union der „Klimanotstand“ herrsche. Bis zuletzt hatten vor allem bürgerlich-konservative Parlamentarier versucht, den Begriff, der nicht nur in ihren Reihen Erinnerungen an totalitäre Regime weckte, zumindest zu einem „Notfall“ oder einer anderen Formulierung abzumildern.

Allerdings scheint der Notstand trotz allem nicht dringlich genug zu sein, um daraus auch Konsequenzen in eigener Sache zu ziehen. Bis heute ist es bezüglich der mehrfach geforderten Beendigung der derzeitigen Praxis, zwei unterschiedliche Parlamentssitze in Straßburg und Brüssel zu unterhalten, bei Absichtserklärungen geblieben.

Ein Parlament, das nur 60 Tage im Jahr genutzt wird

Dabei sollen, so schilderte es der Satiriker und EU-Abgeordnete Nico Semsrott bereits im November gegenüber dem „Stern“, für den Standort in Straßburg jährliche Kosten von einer halben Milliarde Euro anfallen, obwohl dieses Parlament nur etwa 60 Tage im Jahr genutzt würde. Das Pendeln der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter verursache mindestens 20 000 Tonnen des angeblich „klimaschädlichen“ Kohlendioxids.

Nun berichtet der „Focus“, ebenfalls unter Berufung auf Semsrott, dass in Sitzungswochen des EU-Parlaments zusätzlich noch regelmäßig 120 Autos des offiziellen Fahrdienstes von Brüssel nach Straßburg kutschiert, die ohne Insassen transportiert und wenn sie nicht genutzt werden, auch leer stehenblieben und leer wieder zurücktransportiert werden müssten.

Eine Parlamentssprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Autos und ihre Fahrer in Straßburg gebraucht würden, sollten Abgeordnete sie anfragen, um vom Flughafen oder Bahnhof zum Parlamentsgebäude gebracht zu werden. Doch nur wenige der 751 EU-Abgeordneten würden die Möglichkeit nutzen, in den Limousinen selbst nach Straßburg mitzufahren.

Bereits jetzt „im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung“

Bei der jüngst abgehaltenen Novembersitzung hätten lediglich 25 Parlamentarier den Shuttle angefragt. Die Zahl der Anfragen variiere, eine hohe Auslastung sei bis dato jedoch noch nicht zu verzeichnen gewesen. Dennoch sei bereits die derzeitige Praxis „im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung“.

Die Betriebskosten der Flotte summierten sich, wie es vonseiten der Sprecherin hieß, jährlich auf etwa eine Million Euro. Zwar seien die meisten Fahrzeuge Elektro- oder Hybridmodelle. Aber diese würden regelmäßig ersetzt – auch wenn sie kaum genutzt worden wären. Dass Semsrott als einer der wenigen Parlamentarier den Dienst nutze, sei dem Zufall zu verdanken. Bis vor kurzem habe er diese Möglichkeit der Fortbewegung gar nicht gekannt.

(Mit Material von dpa/afp)



Der Physiker Michael Griffin, ein ehemaliger NASA-Administrator, sagte in einem Interview mit National Public Radio (NPR) im Jahr 2007:

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Globalisierung – dass ein Trend zur globalen Erwärmung besteht. Ich bin mir nicht sicher, ob es berechtigt ist zu sagen, dass es ein Problem ist, mit dem wir ringen müssen. Wenn man davon ausgeht, dass es ein Problem ist, geht man davon aus, dass der Zustand des Erdklimas heute das optimale Klima ist, das beste Klima, das wir haben oder jemals hatten, und dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass es sich nicht ändert.“

„Vor allem glaube ich nicht, dass es in der Macht der Menschen liegt, dafür zu sorgen, dass sich das Klima nicht ändert, wie die Millionen Jahre Geschichte gezeigt haben, und zweitens möchte ich wohl fragen, welchen Menschen – wo und wann – das Privileg gewährt werden soll, zu entscheiden, dass dieses besondere Klima, das wir heute hier haben, im Moment das beste Klima für alle übrigen Menschen ist. Ich denke, das ist eine ziemlich arrogante Position, die die Leute einnehmen wollen.“

