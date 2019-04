Feuer in Notre-Dame: Löschen mit Hubschraubern wäre heikel

Das Feuer im Notre-Dame, welches sich extrem schnell ausbreitete, hat nicht nur den Dachboden der Kathedrale in Mitleidenschaft gezogen, sagten Feuerwehrleute. Das Dach wurde gebaut zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert.

Es wäre keine Option, mit Wasserbomben wie bei einem Waldbrand zu agieren, diese könnten das Gebäude durch ihre Wucht zerstören, erklärte die Generaldirektion für zivile Sicherheit am Montag, 15. April.

Im Original:



Diese Klarstellungen kommen insbesondere als Antwort auf eine Bemerkung von US-Präsident Donald Trump. dieser schlug vor, eventuell an Löschflugzeuge zu denken: „Es ist so schrecklich, dieses gigantische Feuer in Notre-Dame de Paris zu sehen. Vielleicht wäre es notwendig, Löschflugzeug einzusetzen. Wir müssen schnell handeln“ , twitterte er.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2019