Finnland gewinnt mit neuer Gaspipeline Druckmittel gegen Russland – Gas wird so günstiger

Russland ist nicht mehr der einzige Gaslieferant Finnlands: Mit Inbetriebnahme der neuen Ostsee-Gaspipeline Balticconnector fließt seit dem 1. Januar auch in Lettland gespeichertes Gas über Estland nach Finnland, wie die estnische Betreiberfirma Elering mitteilte.

Ein Teil des in Lettland gespeicherten Erdgases stammt zwar ursprünglich ebenfalls aus Russland, ein weiterer Teil kommt aber unter anderem aus Norwegen. Wie hoch der prozentuale Anteil des norwegischen Gases ist, wurde nicht bekannt gegeben.

„Russland ist der Hauptlieferant von Erdgas für die baltischen Länder und Finnland – und wird es bleiben“, sagte die Wirtschaftsexpertin Maris Kirsons der Nachrichtenagentur AFP.

Größeres Druckmittel

Allerdings gebe die Nutzung des lettischen Erdgasspeichers Finnland und Estland ein größeres Druckmittel gegenüber dem russischen Energieriesen Gazprom an die Hand, betonte die Expertin weiter. Lettland verfüge aufgrund seines Gasspeichers bereits über diesen Hebel.

Durch die neue Gaspipeline werde Finnland unabhängiger von Russland. „Versorger können Gas zu günstigen Preisen kaufen, sie unterirdisch speichern und dann nutzen, wenn die Nachfrage steigt – so vermeiden sie, hohe Preise an Russland zu zahlen“, sagte Kirsons.

Der Betreiberfirma Elering zufolge stammt ein Großteil des gespeicherten Gases im lettischen Ort Inculkan aus Russland. Weitere Bezugsquellen sind demnach lettische Biogas-Produzenten sowie Produzenten in Norwegen, den Golfstaaten und den USA.

Die neue Gaspipeline kostete rund 250 Millionen Euro. Die EU trug 75 Prozent der Kosten. (afp)

Lesen Sie auch Polen kritisiert Bundesregierung scharf: Nordstream 2 ist Kreml-Politik

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wenn der Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielt, hat jede Aktion einen Dominoeffekt auf den Markt. Neue Richtlinien und Gesetze können ganze Branchen verändern und viele Unternehmen und Investoren von den Entscheidungen der Regierung abhängig machen. Der Staat, der traditionell nur Gesetze verabschiedete und durchsetzte, ist dadurch ein führender Akteur in der Wirtschaft geworden.

Der Staat ist wie ein Schiedsrichter, der bei einem Fußballspiel auch noch zum Spieler wird: Er kontrolliert und reguliert das Kapital in einer Wirtschaft, die früher privat war und ersetzt damit die „unsichtbare Hand“ durch die „sichtbare Hand“.

Es gibt mindestens zwei Hauptfolgen der umfangreichen staatlichen Eingriffe. Erstens erweitert sich die Macht des Staates hinsichtlich seiner Rolle und seines Umfangs. Regierungsbeamte entwickeln zunehmend Überheblichkeit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in die Wirtschaft einzugreifen und den Staat die Rolle des Retters spielen zu lassen. Auch nach der Bewältigung einer Krise behält die Regierung für gewöhnlich ihre erweiterten Befugnisse und Funktionen bei – wie im Kapitel 9 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert wird.



Zweitens führt der Interventionismus zu mehr Abhängigkeit von der Regierung. Wenn die Menschen auf Herausforderungen stoßen oder wenn der freie Markt nicht die Vorteile bieten kann, die sie sich wünschen, werden sie sich für mehr staatliche Eingriffe einsetzen, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]