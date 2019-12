Finnland: Regierungschefin Marin will die 24-Stunden-Woche zum Normalfall machen

Die neue Ministerpräsidentin von Finnland, Sanna Marin, wird möglicherweise schon bald eine Initiative auf den Weg bringen, um die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen anzupassen. Wie das Magazin „Kontraste“ schreibt, hatte sie bereits als Verkehrs- und Kommunikationsministerin anlässlich des 120. Gründungsjubiläums der 1899 gegründeten Sozialdemokratischen Partei in Finnland (SDP) eine Verkürzung der gesetzlichen Regelarbeitszeit gefordert.

Derzeit gilt noch wie in den meisten Mitgliedsländern der EU der Achtstundentag als Norm. Marin bezweifelt, dass diese Praxis, die historisch immerhin eine der wesentlichsten Errungenschaften der Arbeiterbewegung darstellt, ein Konzept für die Ewigkeit sei. Auf dem Parteitag äußerte sie laut „Helsinki Times“:

Sind acht Stunden wirklich die letzte Wahrheit? Ich glaube, die Menschen verdienen es, mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Lieben, mit ihren Hobbys und anderen Aspekten ihres Lebens zu verbringen – wie Kultur. Das könnte der nächste Schritt in unserem Arbeitsleben sein.“

In Göteborg testeten Altenheime und Krankenhäuser

Die Linkskoalition aus fünf Parteien, der Marin vorsteht, will nun darüber beraten, ob das Regelmodell der Zukunft nicht der 6-Stunden-Tag im Rahmen einer 4-Tage-Woche werden soll. Schon bald soll es, wie „Kontraste“ berichtet, erste Testläufe geben.

Beim schwedischen Nachbarn in der Großstadt Göteborg hatten 2015 kommunale Krankenhäuser und Altenheime bereits einen solchen Test unternommen – bei vollem Gehalt. Nach zwei Jahren zog die Einrichtung eine positive Bilanz. Das Personal in den mit öffentlichen Mitteln finanzierten Institutionen sei gesünder, lebensfroher und produktiver gewesen, habe trotz der Verkürzung mehr geleistet und die Patienten seien zufriedener gewesen.

Auch die Kosten seien nicht explodiert. Dadurch, dass mehr Mitarbeiter eingestellt werden konnten und die weniger häufig krank waren, hätten weniger Krankenstände, weniger Invaliditätspensionen und weniger Arbeitslose unterm Strich die Volkswirtschaft sogar entlastet.

Meetings als Einsparungsfaktor?

In Schweden arbeite zudem auch die Tech-Branche seit längerer Zeit mit 6-Stunden-Modellen, Toyota in Göteborg sogar schon seit 2003. Dies habe dazu geführt, dass die Mitarbeiter fokussierter und effizienter arbeiteten. Offenbar half die Regelung immerhin, bestehende Effizienzmängel zu identifizieren und anzugehen: Meetings fielen weg oder wurden erheblich gestrafft, Leerläufe, in denen Mitarbeiter im Internet surften oder Social Media besuchten, fielen weg.

Im Umkehrschluss fällt jedoch auf, dass sich das Modell bislang nur in Unternehmen bewährt hatte, die aus Steuermitteln finanziert werden, oder in Großkonzernen. Ein Nachweis der Mittelstandstauglichkeit – und aus diesem kommt der Hauptteil der Wertschöpfung in EU-Mitgliedstaaten – ist damit nicht verbunden.

Wenn der Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielt, hat jede Aktion einen Dominoeffekt auf den Markt. Neue Richtlinien und Gesetze können ganze Branchen verändern und viele Unternehmen und Investoren von den Entscheidungen der Regierung abhängig machen. Der Staat, der traditionell nur Gesetze verabschiedete und durchsetzte, ist dadurch ein führender Akteur in der Wirtschaft geworden.

Der Staat ist wie ein Schiedsrichter, der bei einem Fußballspiel auch noch zum Spieler wird: Er kontrolliert und reguliert das Kapital in einer Wirtschaft, die früher privat war und ersetzt damit die „unsichtbare Hand“ durch die „sichtbare Hand“.

Es gibt mindestens zwei Hauptfolgen der umfangreichen staatlichen Eingriffe. Erstens erweitert sich die Macht des Staates hinsichtlich seiner Rolle und seines Umfangs. Regierungsbeamte entwickeln zunehmend Überheblichkeit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in die Wirtschaft einzugreifen und den Staat die Rolle des Retters spielen zu lassen. Auch nach der Bewältigung einer Krise behält die Regierung für gewöhnlich ihre erweiterten Befugnisse und Funktionen bei



Zweitens führt der Interventionismus zu mehr Abhängigkeit von der Regierung. Wenn die Menschen auf Herausforderungen stoßen oder wenn der freie Markt nicht die Vorteile bieten kann, die sie sich wünschen, werden sie sich für mehr staatliche Eingriffe einsetzen, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen.

