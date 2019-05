Frankreich: Rechtsgerichtete Partei von Marine Le Pen siegt auch in Gefängnissen

Die Partei der französischen rechtsgerichteten Politikerin Marine Le Pen hat auch in den Gefängnissen gesiegt. Rund 23,6 Prozent der Insassen stimmten bei der Europawahl für ihre Partei Rassemblement National (RN, die frühere Front National). Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im landesweiten Schnitt, wie aus den Zahlen des Innenministeriums in Paris vom Montag hervorgeht.

Die Häftlinge konnten sich in den meisten Anstalten erstmals per Briefwahl beteiligen. Das hatte Präsident Emmanuel Macron versprochen, um die Beteiligung in den Gefängnissen zu steigern. Bisher mussten die Insassen einem Vertrauten eine Vollmacht ausstellen oder Ausgang beantragen.

Die Häftlinge dankten es Macron allerdings nicht: Seine Partei La République en Marche (LREM) landete in den Gefängnissen mit rund neun Prozent nur abgeschlagen auf dem dritten Platz. Den zweiten belegte die Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) mit knapp 20 Prozent der Stimmen. (afp)

