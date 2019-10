Politik » Europa Frankreich verschärft Regeln für Nutzung von E-Scootern

Ein neuer tödlicher Unfall mit einem E-Scooter heizt in Frankreich die Debatte über Elektro-Tretroller an. Eine 25-Jährige starb nach Angaben der Behörden, nachdem sie in der Stadt Reims im Osten des Landes auf ihrem E-Scooter mit einem Pkw zusammengestoßen war. Die junge Frau trug demnach weder Helm noch reflektierende Kleidung. Die Regierung will in Kürze verschärfte Regeln erlassen.