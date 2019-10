Für Chance auf neuen Antrag: Bis zu 250 000 abgelehnte Asylwerber wandern durch die EU

In einem exklusiven Pressegespräch für „Europe 1“ hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits Ende September angekündigt, sich künftig offensiver des Themas ausufernder Zeltstädte illegaler Einwanderer anzunehmen, die sich in mehreren Teilen der Hauptstadt Paris ausbreiten.

Er sei sich der Emotionalität bewusst, die mit der Debatte verbunden sei, und wolle diese in einer „außerordentlich besonnenen Umgebung“ vonstattengehen lassen. Allerdings räumte er ein: „Heute befinden wir uns in einer inhumanen und ineffizienten Lage.“

Reporterin Martina Meister von der „Welt“ hat sich in einer der Zeltstädte in Porte d’Aubervilliers, einer ästhetisch wenig reizvollen Hochhaus-Großsiedlung im 19. Arrondissement von Paris, einem Bezirk im Norden der Stadt, umgesehen. Diese erstrecken sich unter anderem über den MacDonald-Boulevard und in matschigen Rasenflächen am Rande der Stadtautobahn.

„Inseln menschlicher Würdelosigkeit“

Was sich der Reporterin dort biete, sei, wie sie schreibt, kein „Dschungel“, wie man lange Zeit das berüchtigte Flüchtlingslager von Calais bezeichnet hätte. Das Wort „Hölle“ träfe es besser, es seien „Inseln menschlicher Würdelosigkeit“, in denen hunderte Menschen hausen.

In der Gegend gebe es bis dato zwölf solcher Zeltstädte, mit Nahrung und notdürftiger medizinischer Betreuung versorgt werden sie durch Lieferdienste, die einmal am Tag kommen. Bis zu 3000 Personen, häufig aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Somalia oder dem Sudan, hausen derzeit dort – wie man es auch aus Deutschland kennt, die meisten männlich und jung. Auf dem „Crackhügel“, wo das größte Lager seiner Art steht, teilen sich 400 Personen zwei Dixi-Toiletten. Kein Wunder, dass sich Müll, Kot und tote Ratten auch zwischen den Zelten ausbreiten.

Bis zu 20 Prozent der dort hausenden Migranten seien sogar anerkannte Asylbewerber, die jedoch keine Bleibe fänden. Ein Drittel der Betroffenen sei mit seinem Asylantrag hingegen schon in einem anderen EU-Land gescheitert und hätte gemäß den Dublin-Regeln die Chance auf ein Bleiberecht in der EU verwirkt.

Allerdings gibt es Fristen für die Löschung des Fingerabdrucks der Betroffenen und von diesem Moment an dürften sie es noch einmal mit einem Antrag versuchen. In Frankreich sehen beispielsweise Afghanen hier eine zweite Chance. Im Vorjahr stellten 9400 Asylbewerber aus dem Land am Hindukusch einen Antrag in Frankreich, 70 Prozent davon wurden anerkannt. In Deutschland ist die Ausbeute deutlich geringer.

„Wanderasylanten“ ziehen von Land zu Land

Wie die „Welt“ weiter unter Berufung auf Angaben von Mitarbeitern diverser Hilfsorganisationen wie France Terre d’Asile , Heilsarmee oder Ärzte ohne Grenzen berichtet, soll es EU-weit nicht weniger als 250 000 solcher „Wanderasylanten“ geben, die keinen legalen Status haben, ausreisepflichtig wären, aber nicht abgeschoben würden – und nun so lange von Land zu Land ziehen würden, bis sich irgendwo eine Bleibeperspektive ergebe.

Macron hatte bereits 2017 im Präsidentschaftswahlkampf versprochen, dafür zu sorgen, dass „niemand mehr auf den Straßen schläft“. Nun will er eine Migrationspolitik, die gleichzeitig humaner, strenger und effizienter sein soll. Weitere Pull-Faktoren zu schaffen, will er vermeiden.

Gleichzeitig stellen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen Deutschland als leuchtendes Beispiel dar – für eine Migrationspolitik, die ein Vielfaches an Geflüchteten aufgenommen habe, ohne dass jemand von diesen unter freiem Himmel schlafen müsse. Ein Betroffener bestätigt der „Welt“, dass die Art und Weise, wie die Zeltstadtbewohner dort vegetieren, kein Leben sei. Aber es wäre immer noch sicherer als Afghanistan.