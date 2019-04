Rom: Greta Thunberg trifft Papst bei Generalaudienz am Karfreitag

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg trifft Papst Franziskus bei der Generalaudienz am kommenden Mittwoch in Rom. Die 16-Jährige gehört zum Kreis der Besucher, die den Papst auf dem Petersplatz begrüßen dürfen, sagt der Vatikansprecher der dpa. Franziskus engagiert sich ebenfalls für das Thema Klimaschutz.

Schulstreik in Rom

Thunberg streikt seit August 2018 für mehr Klimaschutz weltweit. Die schwedische Aktivisten ist wegen der zunehmenden Schülerproteste, die immer Freitags stattfinden in die Kritik geraten. Am kommenden Freitag will Thunberg an einem Schulstreik der Unterstützern von „Fridays for Future Roma“ in Rom teilnehmen.

Treffen mit Senatspräsidentin

Nach ihrem Treffen mit dem Papst soll sie am Donnerstag von Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati empfangen (dpa/nh)