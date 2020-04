Griechenland beginnt mit Umsiedlung von jungen Migranten

Griechenland beginnt in den nächsten Tagen mit der Umsiedlung von mehr als 60 unbegleiteten jungen Migranten aus Lagern auf den ägäischen Inseln. „Zwölf Kinder werden am Mittwoch nach Luxemburg und 50 am Samstag nach Deutschland umgesiedelt“, sagte Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi am Dienstag einem Radiosender in Athen.

Anfang März hatten sich acht EU-Länder, darunter Deutschland, bereit erklärt, insgesamt 1600 unbegleitete Minderjährige aus den überfüllten Flüchtlingscamps aufzunehmen.

In Deutschland sollen die Neuankömmlinge wegen der Corona-Pandemie zunächst 14 Tage lang in Niedersachsen in Quarantäne kommen. Danach würden sie auf die Bundesländer aufgeteilt, hatte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitgeteilt.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte derweil den Umgang der griechischen Regierung mit hunderten unbegleiteten Flüchtlingskindern, die aus Platzmangel in „unhygienischen Polizeizellen und Haftanstalten“ festgehalten würden.

„Die griechische Regierung hat die Pflicht, diese missbräuchliche Praxis zu beenden und sicherzustellen, dass diese gefährdeten Kinder die Betreuung und den Schutz erhalten, die sie brauchen“, erklärte die HRW-Griechenlandexpertin Eva Cosse am Dienstag. Die Kinder seien wegen der schlechten hygienischen Umstände außerdem einer erhöhten Gefahr einer Infektion mit Covid-19 ausgesetzt.

Die Organisation wies auf Daten der Regierung hin, wonach sich mehr als 330 Kinder in Polizeigewahrsam befinden und auf ihre Überstellung in eine Unterkunft warten – gegenüber 180 Minderjährigen im Januar.

Griechenland hat zuletzt rund 100.000 Asylsuchende vorübergehend aufgenommen. Besonders prekär ist die Lage auf den ägäischen Inseln; dort leben mehr als 36.000 Menschen in Camps, die eigentlich nur für etwas mehr als 6000 Menschen ausgelegt sind.

Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gelten seit langem als untragbar. Hinzu kommt nun die Angst vor einer Verbreitung des Virus in den Einrichtungen.

Am Montag teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit, dass mehr als 2000 Asylsuchende aus Hochrisikogruppen vorübergehend aus den Lagern auf den Inseln in Hotels und Wohnungen untergebracht werden sollen. (afp/so)

